Промоутер заявив, що за бій Мейвезер - Пак'яо було зібрано до пів мільярда доларів

Глава Top Rank Боб Арум розповів про найбільш грошовите боксерське шоу.
"Шоу, яке в плані прибутку було абсолютно божевільним - це бій Мейвезер - Пак'яо. За поєдинок ми зібрали від 400 до 500 млн доларів.
Раніше до таких сум навіть близько не доходило", - цитує Арума "Трибуна".
"Публіка - як кровожерлива тварина. Якщо ти їй щось пропонуєш, її це дивує і вона на це реагує, то хто знає, як далеко це може зайти.
Я робив бої, які були більші і кращі, але тоді навіть близько не наближався до цього результату, тому що публіка не була захоплена так, як у цьому бою", - зазначив промоутер.
Нагадаємо, не найвидовищніший бій Флойд Мейвезер - Менні Пак'яо пройшов у травні 2015 року й завершився одностайним рішенням суддів на користь Мейвезера.