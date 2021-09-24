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Промоутер заявив, що за бій Мейвезер - Пак'яо було зібрано до пів мільярда доларів

Астрономічна сума.

Промоутер заявив, що за бій Мейвезер - Пак'яо було зібрано до пів мільярда доларів
Боб Арум і Василь Ломаченко
Фото: boxingscene.com

Глава Top Rank Боб Арум розповів про найбільш грошовите боксерське шоу.

"Шоу, яке в плані прибутку було абсолютно божевільним - це бій Мейвезер - Пак'яо. За поєдинок ми зібрали від 400 до 500 млн доларів.

Раніше до таких сум навіть близько не доходило", - цитує Арума "Трибуна".

"Публіка - як кровожерлива тварина. Якщо ти їй щось пропонуєш, її це дивує і вона на це реагує, то хто знає, як далеко це може зайти.

Я робив бої, які були більші і кращі, але тоді навіть близько не наближався до цього результату, тому що публіка не була захоплена так, як у цьому бою", - зазначив промоутер.

Нагадаємо, не найвидовищніший бій Флойд Мейвезер - Менні Пак'яо пройшов у травні 2015 року й завершився одностайним рішенням суддів на користь Мейвезера.

Григорій МухінГригорій Мухін
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