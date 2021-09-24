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Моуріньо повторив рекорд Аллегрі в Серії А

Команди португальця не програють ось уже в 41-му домашньому матчі в Італії.

Емоційний
Фото: EPA/UPG
Емоційний

У підсумковому матчі 5-го туру Серії А команда Жозе Моуріньо "Рома" здобула мінімальну домашню перемогу над "Удінезе" (1:0) і повернулася в топ-4.

При цьому команди Моуріньо залишаються непереможеними в 41-му домашньому матчі Серії А поспіль, що відповідає рекорду, встановленому Массиміліано Аллегрі з "Ювентусом" у період з вересня 2015 року по вересень 2017 року.

Нагадаємо, раніше Моуріньо з 2008 по 2010 рік очолював в Італії "Інтер".

Огляд матчу "Рома" - "Удінезе".

Григорій МухінГригорій Мухін
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