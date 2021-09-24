Моуріньо повторив рекорд Аллегрі в Серії А

Команди португальця не програють ось уже в 41-му домашньому матчі в Італії.

Фото: EPA/UPG Емоційний

У підсумковому матчі 5-го туру Серії А команда Жозе Моуріньо "Рома" здобула мінімальну домашню перемогу над "Удінезе" (1:0) і повернулася в топ-4.

При цьому команди Моуріньо залишаються непереможеними в 41-му домашньому матчі Серії А поспіль, що відповідає рекорду, встановленому Массиміліано Аллегрі з "Ювентусом" у період з вересня 2015 року по вересень 2017 року.

41 - José #Mourinho è rimasto imbattuto per 41 gare interne consecutive in Serie A, eguagliando il record nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) di Massimiliano Allegri con la Juventus tra settembre 2015 e settembre 2017. Speciale.#RomaUdinese #SerieA pic.twitter.com/lUvrdYHdjJ — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) September 23, 2021

Нагадаємо, раніше Моуріньо з 2008 по 2010 рік очолював в Італії "Інтер".

Огляд матчу "Рома" - "Удінезе".