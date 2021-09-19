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Ексчемпіона світу з боксу Пак’яо висунули кандидатом у президенти Філіппін

Його кандидатуру висунула правляча партія країни.

Ексчемпіона світу з боксу Пак’яо висунули кандидатом у президенти Філіппін
Менні Пак’яо
Фото: boxingscene.com

Колишній чемпіон світу з боксу у восьми вагових категоріях Менні Пак’яо братиме участь у виборах президента Філіппін. Його кандидатуру висунула правляча партія Філіппін PDP-Laban (Філіппінська демократична партія - Сила народу), повідомляє CNN.

42-річний Пак’яо провадить активну політичну діяльність з 2007 року. Із 2016-го він є членом сенату Філіппін.

У серпні Пак’яо одноголосним рішенням суддів програв Йорденісу Угасу в бою за пояс чемпіона WBA Super у напівсередній вазі. Після поєдинку ексчемпіон світу заявив, що, ймовірно, завершить боксерську кар'єру.

Наступні вибори президента Філіппін відбудуться 9 травня 2022 року. За Конституцією країни чинний очільник країни Родріго Роа Дутертебільше не зможе балотуватися на пост президента.

8 вересня Дутерте оголосив про висунення своєї кандидатури на пост віцепрезидента на наступних виборах.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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