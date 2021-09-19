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Перший національний меморіал жертв Голокосту відкрили у Нідерландах

На монументі викарбувані імена 102 163 жертв Голокосту.

Перший національний меморіал жертв Голокосту відкрили у Нідерландах
Фото: twitter.com

У неділю, 19 вересня, у столиці Нідерландів Амстердамі відкрили перший національний меморіал жертвам Голокосту. Участь у церемонії відкриття пам’ятника, на якому зазначені імена 102 163 голландських жертв Голокосту, взяли

король Віллем-Олександр і прем'єр-міністр Марк Рютте, передає Reuters.

Пам'ятник спроєктований 75-річним Даніелем Лібескіндом, який втратив родичів під час Голокосту. Меморіал у центрі Амстердама є лабіринтом цегляних стін, які, якщо дивитися зверху, утворюють єврейські букви і читаються як "на спомин". Кожна буква становить ніби окрему кімнату з лавкою всередині. Площа меморіалу перевищує тисячу квадратних метрів.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

На кожному камені викарбуване ім’я єврея, рома чи сінті, яких було депортовано з Нідерландів і знищено у нацистських концтаборах під час Другої світової війни. Це перший меморіал, в якому вшановують пам’ять усіх жертв з усієї Нідерландів в одному місці.

Фото: twitter.com

Спорудження меморіалу затягувалося роками через суперечки про те, де його слід побудувати, про вартість і дизайн. Пам'ятник вартістю 15 мільйонів євро був профінансований коштом приватних пожертвувань, а також Амстердама та інших муніципалітетів.

Як повідомляли, до 80-х роковин Голокосту на Буковині заклали меморіальний знак "Поріг пам’яті".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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