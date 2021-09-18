​У Ростовській області виборцям з окупованого Донбасу видавали паспорти РФ прямо перед голосуванням

У Ростовській області Росії деяким виборцям, які приїхали голосувати окупованих територій Донбасу, видавали російські паспорти прямо перед ділянкою.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як розповів один із виборців, він отримав паспорт після приїзду в Матвєєво-Курганському сільському поселенні. Чоловік зазначив, що "дуже радий, що у нього є можливість проголосувати".

Видання "Кавказький вузол" пише, що 17 вересня російські паспорти отримали відразу близько 400 жителів самопроголошених "республік" Донбасу. Відразу після цього їх на автобусах повезли на виборчі дільниці в Ростовській області.

Главарь "ДНР" Денис Пушилін раніше заявив, що організують 825 автобусних і 12 залізничних рейсів в Ростовську область, щоб громадяни з російськими паспортами змогли проголосувати.

Нагадаємо, в ОРДЛО, за попередніми даними, проживають близько 1,6 млн жителів, проте точних даних не знає ніхто. Раніше повідомлялося, що більш ніж півмільйона жителів, які отримали російські паспорти, візьмуть участь у виборах до Держдуми РФ.

Навесні 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям ОРДЛО та українцям, що жили в Криму та на Донбасі до весни 2014 року. Пізніше Путін розширив спрощену видачу російських паспортів на весь Донбас.

МЗС України заявило, що російські паспорти, видані мешканцям ОРДЛО, будуть недійсними і назвало укази Путіна "нікчемним".

На початку вересня СБУ знову зафіксувала масову паспортизацію мешканців ОРДЛО напередодні виборів у Держдуму РФ.