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На Генасамблеї ООН обговорять питання окупованих територій України, - МЗС

У міністерстві сподіваються обговорити шляхи притягнення Росії до відповідальності за порушення територіальної цілісності України та Статуту ООН.

На Генасамблеї ООН обговорять питання окупованих територій України, - МЗС
Фото: надано Сергієм Кислицею

Генеральна Асамблея ООН включила питання тимчасово окупованих територій України до порядку денного 76-ї сесії.

Про це у Twitter повідомляє пресслужба МЗС України.

"Ми вітаємо сьогоднішнє рішення Генеральної Асамблеї ООН включити пункт порядку денного на тимчасово окупованих територіях України до порядку денного її 76 -ї сесії. З нетерпінням чекаємо цілеспрямованої дискусії щодо шляхів притягнення Росії до відповідальності за порушення територіальної цілісності України та Статуту ООН", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вирушить до США 20 вересня, де візьме участь у роботі Генеральної асамблеї ООН.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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