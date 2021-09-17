На Генасамблеї ООН обговорять питання окупованих територій України, - МЗС

У міністерстві сподіваються обговорити шляхи притягнення Росії до відповідальності за порушення територіальної цілісності України та Статуту ООН.

Генеральна Асамблея ООН включила питання тимчасово окупованих територій України до порядку денного 76-ї сесії.

Про це у Twitter повідомляє пресслужба МЗС України.

"Ми вітаємо сьогоднішнє рішення Генеральної Асамблеї ООН включити пункт порядку денного на тимчасово окупованих територіях України до порядку денного її 76 -ї сесії. З нетерпінням чекаємо цілеспрямованої дискусії щодо шляхів притягнення Росії до відповідальності за порушення територіальної цілісності України та Статуту ООН", - йдеться у повідомленні.

We welcome today’s #UNGA decision to include an item on the temporarily occupied territories of Ukraine to the agenda of its 76th session. Looking forward to a focused discussion on ways of bringing Russia to account for violations of Ukraine’s territorial integrity & UN Charter. pic.twitter.com/prRPTaM463 — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) September 17, 2021

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вирушить до США 20 вересня, де візьме участь у роботі Генеральної асамблеї ООН.