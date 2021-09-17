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В Офісі президента підтвердили участь Зеленського в Генасамблеї ООН

Візит президента до США розпочнеться 20 вересня.

В Офісі президента підтвердили участь Зеленського в Генасамблеї ООН
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський вирушить до США 20 вересня, де візьме участь у роботі Генеральної асамблеї ООН.

Про це повідомив речник глави української держави Сергій Никифоров.

"У понеділок почнеться візит президента України до США. Володимир Зеленський візьме участь в Генеральній асамблеї ООН, виступить там з промовою", - зазначив він.

Никифоров додав, що у Зеленського буде низка двосторонніх зустрічей з главами інших країн, представниками міжнародних організацій, з генсеком ООН, представниками бізнесу та українською громадою в США.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував ООН за ігнорування саміту Кримської платформи.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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