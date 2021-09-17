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Голова БЕБ хоче перевірити, чи не розкрадають в Україні міжнародну допомогу

"Це питання іміджу нашої держави".

Голова БЕБ хоче перевірити, чи не розкрадають в Україні міжнародну допомогу
Фото: Макс Требухов

Використання міжнародної допомоги, яку отримує Україна, майже не контролюється, що може призвести до її розкрадання.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів голова Бюро економічної безпеки (БЕБ) Вадим Мельник.

"Я вам розповім. Сьогодні дуже серйозна ситуація, яка майже не контролюється, - матеріально-технічна допомога, яку отримує держава у вигляді техніки, програмних продуктів, і як ефективно це все використовується. У нас уже є аналітика з цього питання. Ми маємо зрозуміти, чи не розкрадають цю допомогу, щоб нам як країні довіряли", - сказав він.

На думку голови БЕБ безконтрольність у цьому питанні шкодить державі.

"Це питання іміджу нашої держави. Я готовий про це розповісти, давайте не в цьому інтерв’ю", - додав він.

Разом з тим, Вадим Мельник не уточнив, чи можна в цьому випадку мова йти про військову матеріально-технічну допомогу. "Не готовий відповісти", - сказав він у відповідь на уточнююче питання.

Нагадаємо, що за законом про БЕБ до завдань Бюро відноситься "виявлення та розслідування правопорушень, що пов'язані з отриманням і використанням міжнародної технічної допомоги".

Олександр ДецикОлександр Децик, редактор відділу "Економіка"
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