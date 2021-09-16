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Апеляційний суд залишив ексміністра Рудьковського під цілодобовим домашнім арештом

Постанову залишено без змін, а апеляційні скарги захисту та прокуратури - без задоволення.

Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом колишнього міністра транспорту та зв'язку Миколу Рудьковського, підозрюваного у викраденні та катуванні керівника компанії "Нафтогазвидобування".

Про це повідомляє пресслужба суду.

"16 вересня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані прокурором та стороною захисту на ухвалу Солом'янського районного суду міста Києва від 2 вересня 2021 року, якою змінено підозрюваному Р. запобіжний захід з домашнього арешту у визначений період доби на цілодобовий домашній арешт до 29 вересня 2021 року включно", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постанову залишено без змін, а апеляційні скарги сторони захисту та прокуратури - без задоволення.

Нагадаємо, Рудьковський підозрюється в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 146 (" Незаконне позбавлення волі або викрадення людини "), ч. 3 ст. 27 ч. 2. ст. 127 ( "Катування"), ч.3 ст. 27 ч.4 ст. 189 ( "Вимагання") Кримінального кодексу України. Йому інкримінують організацію резонансного викрадення топменеджера "Нафтогазвидобування" Олега Семінського, який зник безвісти 3 лютого 2012 року, коли його викрали посеред Києва, і знайшовся тільки через три роки, у травні 2015-го. Після викрадення Семінського акціонером компанії став Рінат Ахметов.

Зараз Семінський робить політичну кар'єру, ставши депутатом Верховної Ради від фракції "Слуга народу".

Рудьковський тим часом встиг посидіти в російській тюрмі - у грудні 2019 року Московський суд засудив його до двох років колонії загального режиму за "напад на посольство РФ у Києві". На початку 2021 року він вийшов на свободу і повернувся в Україну.

Постановою слідчого судді Печерського районного суду Києва від 5 липня 2021 було задоволено клопотання захисника Рудьковського і застосовано до нього запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, а 30 липня підозрюваний звернувся до процесуального керівника з клопотанням про надання йому дозволу на виїзд для обстеження і лікування у Відні (Австрія) в період з 5 по 21 серпня 2021 року.

У зв’язку з цим ОГП видав дозвіл Рудьковському на виїзд виключно до Відня і виключно з метою отримання медичної допомоги. 11 серпня з’явилася інформація про перебування Рудьковського у Монако.

Рудьковський був міністром транспорту і зв'язку часів президентства Віктора Ющенка, екснардеп VII скликання від Партії регіонів (2012-2014).

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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