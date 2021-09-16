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Бюджет столиці на наступний рік складатиме близько 65 млрд гривень, - Кличко

Через кризу, спричинену пандемією, місто недоотримало майже 5 млрд грн.

Бюджет столиці на наступний рік складатиме близько 65 млрд гривень, - Кличко

Бюджет Києва на 2022 рік складатиме, за розрахунками, близько 65 млрд грн. Про це лідер заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє офіційний сайт КМДА.

«Що стосується бюджету міста, він буде трохи більшим, ніж цього року. Зважаючи на недоотримання, які спричинила пандемія, кошторис 2022 року складатиме приблизно 65 млрд грн», – сказав Кличко.

Він зазначив, що майже третину бюджету спрямують на сферу освіти. Значну частину коштів також виділять на медицину, транспорт та будівництво і ремонт доріг.

«Традиційно майже третину бюджету ми спрямуємо на освіту. Це понад 500 дитячих садочків, понад 500 шкіл, вищих учбових закладів. Це заробітна платня викладачів. На другому місці — медицина. В умовах пандемії нам потрібно підтримувати медиків», - сказав лідер «УДАРу».

Мер столиці також зауважив, що тільки цього року, через кризу, спричинену пандемією, місто недоотримало майже 5 млрд грн.

Нагадаємо, раніше Кличко закликав усунути несправедливу ситуацію, коли Києву залишають лише 40% ПДФО, а не 60%, як усім іншим містам.

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