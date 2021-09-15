В проєкті держбюджету-2022 заклали заробітну плату медиків від 13,5 тис. грн - Ляшко

В проєкті передбачені кошти для встановлення мінімальної заробітної плати для лікарів на рівні 20 тис. грн, 13,5 тис. грн - для середніх медичних працівників.

У проєкті державного бюджету на 2022 рік, затвердженому урядом і направленому до Верховної Ради, передбачено підвищення зарплат медикам.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України з посиланням на його главу Віктора Ляшко.

Зазначається, що в проєкті передбачені кошти для встановлення мінімальної заробітної плати для лікарів на рівні 20 тис. грн, 13,5 тис. грн - для середніх медичних працівників.

“Підвищення заробітної плати - це крок до якісних медичних послуг, адже коли лікарі і медсестри відчувають підтримку держави, вони відчувають себе захищеними, мотивованими і щасливими ", - наводить міністерство слова Віктора Ляшко.

Згідно з повідомленням, для забезпечення зазначених рівнів зарплати Програму медичних гарантій (ПМГ) збільшили на 33,8 млрд грн в порівнянні з 2021 роком.

Крім цього, в проекті держбюджету передбачено 3,1 млрд грн для централізованої закупівлі обладнання, зокрема для поліпшення матеріально-технічної бази лікарень, бактеріологічних і фізико-хімічних лабораторій Центрів по контролю і профілактиці хвороб, створення лабораторій експертного рівня для проведення досліджень, які використовуються в трансплантації.

Окремо передбачено 2,6 млрд грн на закупівлю вакцин для захисту населення від COVID-19. Решта суми коштів на вакцини покриється за рахунок міжнародних фінансових організацій.

Нагадаємо, сьогодні в уряді презентували проєкт бюджету на 2022 рік. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав його "бюджетом модернізації України".