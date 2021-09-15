За добу в Україні зафіксували 4640 нових випадків ковіду

За минулу добу, 14 вересня, в Україні зафіксовано 4640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 531 дитина та 95 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу 1 609 осіб, 93 паціжнти померли. Одужало – 1 858 осіб.
За добу протестовано: методом ПЛР – 33 878 осіб, методом ІФА – 8 562, експрестестами – 32 991 особа.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 325 796 людей, одужало – 2 225 130. Від ускладнень захворювання померли 54 550 пацієнтів.
Всього було здійснено 12 342 907 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.
Статистика в регіонах:
- м. Київ – 441 випадок;
- Вінницька область – 147 випадків;
- Волинська область – 102 випадки;
- Дніпропетровська область – 273 випадки;
- Донецька область – 260 випадків;
- Житомирська область – 116 випадків;
- Закарпатська область – 49 випадків;
- Запорізька область – 212 випадків;
- Івано-Франківська область – 135 випадків;
- Київська область – 181 випадок;
- Кіровоградська область – 31 випадок;
- Луганська область – 247 випадків;
- Львівська область – 294 випадки;
- Миколаївська область – 74 випадки;
- Одеська область – 361 випадок;
- Полтавська область – 134 випадки;
- Рівненська область – 210 випадків;
- Сумська область – 109 випадків;
- Тернопільська область – 152 випадки;
- Харківська область – 343 випадки;
- Херсонська область – 222 випадки;
- Хмельницька область – 224 випадки;
- Черкаська область – 116 випадків;
- Чернівецька область – 174 випадки;
- Чернігівська область – 33 випадки.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Нагадаємо, 10 вересня в Україні зафіксували 3 869 нових підтверджених випадків коронавірусу, це було найбільшим показником з травня. Кількість хворих зростає.
13 вересня Кабмін ухвалив нові карантинні норми. Вони наберуть чинності з 20 вересня. Крім того, МОЗ наказало тестувати на коронавірус кожну людину з ознаками ГРВІ.