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За добу в Україні зафіксували 4640 нових випадків ковіду

Госпіталізовано 1 609 осіб, 93 паціжнти померли.

За добу в Україні зафіксували 4640 нових випадків ковіду
Фото: Київрада

За минулу добу, 14 вересня, в Україні зафіксовано 4640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 531 дитина та 95 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 609 осіб, 93 паціжнти померли. Одужало – 1 858 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР – 33 878 осіб, методом ІФА – 8 562, експрестестами – 32 991 особа.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 325 796 людей, одужало – 2 225 130. Від ускладнень захворювання померли 54 550 пацієнтів.

Всього було здійснено 12 342 907 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.

Статистика в регіонах:

  • м. Київ – 441 випадок;
  • Вінницька область – 147 випадків;
  • Волинська область – 102 випадки;
  • Дніпропетровська область – 273 випадки;
  • Донецька область – 260 випадків;
  • Житомирська область – 116 випадків;
  • Закарпатська область – 49 випадків;
  • Запорізька область – 212 випадків;
  • Івано-Франківська область – 135 випадків;
  • Київська область – 181 випадок;
  • Кіровоградська область – 31 випадок;
  • Луганська область – 247 випадків;
  • Львівська область – 294 випадки;
  • Миколаївська область – 74 випадки;
  • Одеська область – 361 випадок;
  • Полтавська область – 134 випадки;
  • Рівненська область – 210 випадків;
  • Сумська область – 109 випадків;
  • Тернопільська область – 152 випадки;
  • Харківська область – 343 випадки;
  • Херсонська область – 222 випадки;
  • Хмельницька область – 224 випадки;
  • Черкаська область – 116 випадків;
  • Чернівецька область – 174 випадки;
  • Чернігівська область – 33 випадки.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, 10 вересня в Україні зафіксували 3 869 нових підтверджених випадків коронавірусу, це було найбільшим показником з травня. Кількість хворих зростає.

13 вересня Кабмін ухвалив нові карантинні норми. Вони наберуть чинності з 20 вересня. Крім того, МОЗ наказало тестувати на коронавірус кожну людину з ознаками ГРВІ.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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