За добу в Україні зафіксували 4640 нових випадків ковіду

За минулу добу, 14 вересня, в Україні зафіксовано 4640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 531 дитина та 95 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 609 осіб, 93 паціжнти померли. Одужало – 1 858 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР – 33 878 осіб, методом ІФА – 8 562, експрестестами – 32 991 особа.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 325 796 людей, одужало – 2 225 130. Від ускладнень захворювання померли 54 550 пацієнтів.

Всього було здійснено 12 342 907 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.

Статистика в регіонах:

м. Київ – 441 випадок;

Вінницька область – 147 випадків;

Волинська область – 102 випадки;

Дніпропетровська область – 273 випадки;

Донецька область – 260 випадків;

Житомирська область – 116 випадків;

Закарпатська область – 49 випадків;

Запорізька область – 212 випадків;

Івано-Франківська область – 135 випадків;

Київська область – 181 випадок;

Кіровоградська область – 31 випадок;

Луганська область – 247 випадків;

Львівська область – 294 випадки;

Миколаївська область – 74 випадки;

Одеська область – 361 випадок;

Полтавська область – 134 випадки;

Рівненська область – 210 випадків;

Сумська область – 109 випадків;

Тернопільська область – 152 випадки;

Харківська область – 343 випадки;

Херсонська область – 222 випадки;

Хмельницька область – 224 випадки;

Черкаська область – 116 випадків;

Чернівецька область – 174 випадки;

Чернігівська область – 33 випадки.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, 10 вересня в Україні зафіксували 3 869 нових підтверджених випадків коронавірусу, це було найбільшим показником з травня. Кількість хворих зростає.

13 вересня Кабмін ухвалив нові карантинні норми. Вони наберуть чинності з 20 вересня. Крім того, МОЗ наказало тестувати на коронавірус кожну людину з ознаками ГРВІ.