"Наступного року в Україні можлива ревакцинація", - Шмигаль

2022 року в Україні може початись ревакцинація осіб, які вже отримали щеплення від COVID-19.

Про це голова уряду Денис Шмигаль повідомив на річній пресконференції.

"До кінця року уряд планує вакцинувати усе доросле населення України. Тому що наступного року в Україні можлива ревакцинація. А у цьому випадку краще не прикривати процес. До цього йдуть інші країни, можливо, це буде і в нас", - пояснив прем‘єр.

Очільник уряду додав, що зараз в Україні є понад 10 мільйонів вакцин. Вже 5,8 млн людей вакциновані, з яких 4,8 млн - двома дозами.

Також Денис Шмигаль повідомив, що залишається поділ на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зону зараження. Заклади та установи, в яких персонал буде провакцинований двома дозами, працюватимуть навіть у "червоній" зоні.