Харківська міськрада анонсувала запуск у місті виробництва вакцин від коронавірусу

Група компаній "Лекхім" заявила про намір запустити в 2022 році виробництво вакцин від коронавірусу CoronaVac на підприємстві у Харкові.

У пресслужбі Харківської міьскради повідомили, що в.о. міського голови Ігор Терехов провів зустріч із колективом "Лекхіма", на якій обговорювали запуск виробництва вакцин у наповнених шприцах, зокрема й від ковіду.

"Ми не знаємо, якою буде ситуація за місяць або два з пандемією. І те, що харківське підприємство збирається випускати вакцину і вкласти у виробництво приблизно 25-30 млн євро, – це дуже добре", – заявив секретар Харківської міськради Терехов.

Інших деталей ймовірного запуску виробництва в Україні китайської розробки CoronaVac не повідомили.

CoronaVac – препарат, розроблений компанією Sinovac Boitech. У 2021 році "Лекхім" стала офіційним постачальником цієї вакцини в Україну.

30 грудня 2020 року Україна заплатила за майбутню поставку 1,9 мільйона доз китайської вакцини від COVID-19 CoronaVac аванс 964,3 млн гривень. Договір було укладено між державним підприємством "Медичні закупівлі" та приватною компанією "Лекхім".

Угода з виробником була укладена в січні цього року, вона передбачала не лише поставки вакцини з березня, а й запуск виробництва в Україні з 2022 року.

Однак терміни постачання препарату були зірвані.

Документом передбачено, що поставка в Україну першої партії 700 тисяч доз вакцини мала відбутися протягом 30 днів після реєстрації вакцини в одній з визначених країн. 4 лютого 2021 року вакцина CoronaVac зареєстрована в Китаї. Отже, відповідно до умов договору, перша партія мала бути передана та прийнята ДП “Медзакупівлі” не пізніше 6 березня 2021 року, а прибула лише 25 березня.

При порушенні строків поставки “Лекхім” має сплатити пеню у розмірі 0,1% від ціни всієї продукції за кожний день затримки. За порушення строку поставки вакцини понад 30 календарних днів – додатковий штраф у розмірі 7% від ціни продукції.

Через порушення строку поставки вакцини ДП "Медичні закупівлі" з 6 березня нараховувало "Лекхім" пеню, а потім – звернулося до суду.