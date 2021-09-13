Данілов заявив, що українцям варто позбавитися кирилиці і перейти на латиницю
Данілов заявив, що українцям варто позбавитися кирилиці і перейти на латиницю
Під Києвом знайшли тіло судді Печерського райсуду Віталія Писанця, – ЗМІ
Під Києвом знайшли тіло судді Печерського райсуду Віталія Писанця, – ЗМІ
Поліція підтвердила смерть судді з Києва (оновлено)
Поліція підтвердила смерть судді з Києва (оновлено)
На Харківщині потонув мікробус з людьми всередині
На Харківщині потонув мікробус з людьми всередині
У Києві сталася аварія за участю 9 авто, є постраждалі
У Києві сталася аварія за участю 9 авто, є постраждалі
Зеленський нагородив орденами колег по серіалу "Слуга народу"
Зеленський нагородив орденами колег по серіалу "Слуга народу"
Секретар РНБО: у нас з’явилася одна жінка-олігарх
Секретар РНБО: у нас з’явилася одна жінка-олігарх
ФБР опублікувало перший з розсекречених документів щодо терактів 11 вересня
ФБР опублікувало перший з розсекречених документів щодо терактів 11 вересня
США забрали свою систему ПРО та батареї Patriot із Саудівської Аравії
США забрали свою систему ПРО та батареї Patriot із Саудівської Аравії
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Україні минулого тижня зробили понад 900 тисяч щеплень проти ковіду

За минулу добу було вакциновано 45 148 людей.

В Україні минулого тижня зробили понад 900 тисяч щеплень проти ковіду
Фото: КМДА

За минулий тиждень в Україні зробили 921 443 щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За минулу добу було вакциновано 45 148 людей: одну дозу отримали 16 930 осіб, а повністю імунізовані – 28 218.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні було щеплено 5 906 742 людини, з них отримали одну дозу – 5 906 740 людей, повністю імунізовані й отримали дві дози – 4 804 204 людини.

Вакцинацію в Україні здійснюють чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз.

Нагадаємо, МОЗ закликає громадян вакцинуватися перед можливою новою хвилею захворюваності на ковід восени, до якої може призвести новий штам "дельта". Крім того, у ВОЗ наголошують, що наразі вакцини забезпечують захист людей від важких форм ковіду, а не колективний імунітет.

У МОЗ зазначають, що не планують запроваджувати каральних заходів до тих, хто відмовиться від вакцинації, але їм будуть створювати "максимальні перепони у доступі до публічних місць".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також