В Україні минулого тижня зробили понад 900 тисяч щеплень проти ковіду

За минулий тиждень в Україні зробили 921 443 щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За минулу добу було вакциновано 45 148 людей: одну дозу отримали 16 930 осіб, а повністю імунізовані – 28 218.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні було щеплено 5 906 742 людини, з них отримали одну дозу – 5 906 740 людей, повністю імунізовані й отримали дві дози – 4 804 204 людини.

Вакцинацію в Україні здійснюють чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз.

Нагадаємо, МОЗ закликає громадян вакцинуватися перед можливою новою хвилею захворюваності на ковід восени, до якої може призвести новий штам "дельта". Крім того, у ВОЗ наголошують, що наразі вакцини забезпечують захист людей від важких форм ковіду, а не колективний імунітет.

У МОЗ зазначають, що не планують запроваджувати каральних заходів до тих, хто відмовиться від вакцинації, але їм будуть створювати "максимальні перепони у доступі до публічних місць".