Великобританія відмовиться від паспортів вакцинації

Великобританія відмовиться від запровадження паспортів вакцинації для доступу до клубів, кінотеатрів та спортивних майданчиків.

Про це повідомив британський прем’єр-міністр Борис Джонсон, пише thetimes.co.uk.

У вівторок прем'єр оголосить про плани спробувати зберегти контроль над короновірусом протягом зими. Він повідомить про відмову від запропонованої схеми обов’язкової сертифікації, яка передбачала перевірку статусу вакцинації людей.

Джонсон пристав на пропозицію після заяв вчених про те, що щеплення буде ефективною першою лінією захисту від зимової хвилі пандемії. Водночас видання зазначає, що цей крок стане значною поступкою противникам вакцинації, які вважають, що застосування паспортів вакцин створить “групу громадян другого сорту”.

Міністр охорони здоров'я Великобританії Саджид Джавід водночас зазначив, що уряд збереже цей план як резервний у разі необхідності його запровдаження восени чи взимку, додає bbc.com.

“Мені ніколи не подобалася ідея наказувати людям, що ви повинні показати свої документи, аби могти робити повсякденні справи, але ми правильно зробили, що вивчили це (питання, – ред). Ми уважно вивчили його, і, хоча ми повинні залишити його у резерві як потенційний варіант, я радий повідомити, що ми не будемо втілювати плани з паспортів вакцинації”, – сказав урядовець.

Компанії, які вже вимагають підтвердження вакцинації, зможуть це роботи і надалі. Однак вводити носіння масок і віддалену роботу будуть лише якщо показники захворюваності виростуть, зазначає “Європейська правда” з посиланням на ЗМІ.

Вівторкова заява також стане початком урядової програми додаткової вакцинації. Цієї осені мільйони британців отримають третю дозу.

Міністри також готуються відмовитися від системи "світлофора" і будуть однаково ставитися до країн “зеленого” і “жовтого” списків. Водночас обмеження щодо “червоного” списку залишиться.

Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз офіційно визнав відповідність європейським українських COVID-сертифікатів про вакцинацію у "Дії". Проте цифровий сертифікат діятиме 180 днів (пів року) після проходження повного курсу вакцинації.