Байден вшанував пам'ять жертв 11 вересня, відвідавши всі три об'єкти нападів терористів

Президент США Джо Байден у суботу вшанував пам'ять жертв 11 вересня, відвідавши всі три об'єкти нападів терористів - у Нью-Йорку, біля Пентагону та у місті Шанксвілл, штат Пенсильванія.
Як повідомляє "Голос Америки", в Нью-Йорку церемонія відбулася місці, де колись стояли вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру. На заході також були присутні колишні президенти Білл Клінтон і Барак Обама.
Дональд Трамп не прийшов, але на церемонії був його соратник Руді Джуліані, який займав посаду мера Нью-Йорка в 2001 році.
Після Нью-Йорка Байден вирушив до міста Шенксвіль, штат Пенсильванія, де у церемонії взяв участь колишній президент Джордж Буш-молодший, який керував країною у вересні 2001 року.
Нарешті, Байден повернувся до передмістя Вашингтона, щоб відвідати Пентагон, який 11 вересня був атакований ще одним літаком, який захопили терористи.
Нагадаємо, 11 вересня 2001 року невеликі групи терористів-смертників одночасно захопили у повітрі над східним узбережжям США чотири пасажирських літака.
Два з них врізалися в вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру. Перший - о 8:46 за місцевим часом, другий - в 9:03. Менше ніж через дві години обидва хмарочоси впали.
В 9:37 третій літак врізався в Пентагон - будівлю міністерства оборони США біля Вашингтона.
В 10:03 на полі біля Шанксвілла впав четвертий літак, в якому пасажири вчинили опір терористам.