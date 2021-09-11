Байден вшанував пам'ять жертв 11 вересня, відвідавши всі три об'єкти нападів терористів

Внаслідок терактів 2001 року загинули майже 3000 людей.

Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден у суботу вшанував пам'ять жертв 11 вересня, відвідавши всі три об'єкти нападів терористів - у Нью-Йорку, біля Пентагону та у місті Шанксвілл, штат Пенсильванія.

Як повідомляє "Голос Америки", в Нью-Йорку церемонія відбулася місці, де колись стояли вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру. На заході також були присутні колишні президенти Білл Клінтон і Барак Обама.

Дональд Трамп не прийшов, але на церемонії був його соратник Руді Джуліані, який займав посаду мера Нью-Йорка в 2001 році.

Після Нью-Йорка Байден вирушив до міста Шенксвіль, штат Пенсильванія, де у церемонії взяв участь колишній президент Джордж Буш-молодший, який керував країною у вересні 2001 року.

Фото: EPA/UPG

Нарешті, Байден повернувся до передмістя Вашингтона, щоб відвідати Пентагон, який 11 вересня був атакований ще одним літаком, який захопили терористи.

Нагадаємо, 11 вересня 2001 року невеликі групи терористів-смертників одночасно захопили у повітрі над східним узбережжям США чотири пасажирських літака.

Два з них врізалися в вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру. Перший - о 8:46 за місцевим часом, другий - в 9:03. Менше ніж через дві години обидва хмарочоси впали.

В 9:37 третій літак врізався в Пентагон - будівлю міністерства оборони США біля Вашингтона.

В 10:03 на полі біля Шанксвілла впав четвертий літак, в якому пасажири вчинили опір терористам.