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В Ізраїлі піймали чотирьох з шести палестинців, які втекли з в'язниці, викопавши тунель ложкою

Втікачів знайшли в 20-25 км від тюрми. 

В Ізраїлі піймали чотирьох з шести палестинців, які втекли з в'язниці, викопавши тунель ложкою
Фото: kan.org.il

Ізраїльська поліція піймала чотирьох з шести палестинців, які втекли з тюрми "Гільбоа" на початку вересня, викопавши тунель ложкою.

Про це повідомляє newsru.co.il.

Перших двох - бойовиків "Ісламського джихаду в Палестині" - знайшли у п'ятницю в Назареті (25 км на північний захід від в'язниці), де вони шукали їжу та прихисток.

Через кілька годин, в ніч на суботу, на стоянці для вантажівок в розташованому неподалік арабському селі було затримано ще одного представника "Ісламського джихаду", а разом з ним - Захарію Зубейді, одного з лідерів Руху за національне визволення Палестини (ФАТХ). Він очолював угрупування "Бригади мучеників аль-Акси", що воювало проти Ізраїлю під час Другої палестинської інтифади у 2000-2005 роках.

Ще двоє втікачів залишаються на волі.

Нагадаємо, що всі шестеро палестинців сиділи в одній камері. Вони прорили ложкою тунель під туалетною кабіною та вибралися через каналізаційну шахту.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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