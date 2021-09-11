В Ізраїлі піймали чотирьох з шести палестинців, які втекли з в'язниці, викопавши тунель ложкою

Ізраїльська поліція піймала чотирьох з шести палестинців, які втекли з тюрми "Гільбоа" на початку вересня, викопавши тунель ложкою.

Про це повідомляє newsru.co.il.

Перших двох - бойовиків "Ісламського джихаду в Палестині" - знайшли у п'ятницю в Назареті (25 км на північний захід від в'язниці), де вони шукали їжу та прихисток.

Через кілька годин, в ніч на суботу, на стоянці для вантажівок в розташованому неподалік арабському селі було затримано ще одного представника "Ісламського джихаду", а разом з ним - Захарію Зубейді, одного з лідерів Руху за національне визволення Палестини (ФАТХ). Він очолював угрупування "Бригади мучеників аль-Акси", що воювало проти Ізраїлю під час Другої палестинської інтифади у 2000-2005 роках.

שוטרי משטרת ישראל לכדו ארבעה מהאסירים שנמלטו מכלא גלבוע: הבוקר נלכדו שניים מהאסירים הנמלטים בכפר אום אל-גנם, כשהם מסתתרים בחניון משאיות, ע"י צוות לוחמים משותף של השב"כ והימ"מ. אתמול עצרו שוטרי משטרת ישראל שניים מהאסירים בהר הקפיצה בנצרת pic.twitter.com/D3jvD1BP4O — משטרת ישראל (@IL_police) September 11, 2021

Ще двоє втікачів залишаються на волі.

Нагадаємо, що всі шестеро палестинців сиділи в одній камері. Вони прорили ложкою тунель під туалетною кабіною та вибралися через каналізаційну шахту.