Коронавірус більше не загроза… в Данії. А що в Україні?

10 вересня Данія скасовує більшість обмежень, що були запроваджені на час пандемії COVID-19 . Тепер, згідно з розпорядженням данського уряду, коронавірус більше не є критично небезпечною для суспільства хворобою. Чому так вирішили в Королівстві? Через успіхи масової вакцинації, що дозволило узяти плин пандемії під контроль. А що там чутно в Україні? Далі – в матеріалі LB.ua.

Фото: EPA/UPG Датська королева Маргрете (у центрі) та гості на церемонії з нагоди 100 -річчя демаркації кордону між Данією та Німеччиною в Конгескансені, 13 червня 2021 року. Святкування мало відбутися у 2020 році, але було перенесено через пандемію коронавірусу.

"Корона" данцям не загроза?

Жорсткий контроль над епідемією та успішна масова вакцинація громадян – те, що дозволило Данії оголосити тимчасову перемогу над COVID-19, визначивши вірус таким, що не є критично небезпечним для населення.

Наразі більше 75% данців, старших за 12 років, вакциновано. Понад 85% жителів шестимільйонної держави отримали часткову імунізацію. У Данії щеплять не лише дорослих, а й дітей та вагітних жінок. Все це дало можливість Королівству стати європейським лідером з вакцинації.

В країні застосовують препарати Pfizer (отримало 83,2% із числа усіх вакцинованих), Moderna (12,2%), AstraZeneca (3,5%) та Janssen (1,1%).

За увесь час пандемії в Королівстві захворіло понад 340 тис. людей, було зафіксовано більше 2,5 тис. летальних випадків.

Уряд Данії почав скасовувати обмеження ще навесні цього року, попри на той момент відносно високі показники інфікування. Відкрилися школи, запрацювали літні тераси в ресторанах. Вже у серпні зникли певні обмеження, що діяли в громадському транспорті, уряд скасував норму про здачу двох ПЛР-тестів на тиждень для учнів та студентів. Вакцинальні сертифікати чи довідки про нещодавно перенесену хворобу були потрібні, та вже не скрізь: до музеїв та театрів із кількістю місць менше 500, зоопарків, парків розваг вже можна було потрапити без них.

Фото: EPA/UPG Кафе Obels Plads готується до відкриття для гостей на терасах та всередині закладу, Ольборзі, Данія, 16 квітня 2021 р.

Разом з тим залишалися певні обмеження, які стосувалися нічного життя містян. Був заборонений продаж алкоголю після опівночі, не працювали клуби. Також уряд вимагав надавати довідки чи сертифікати про щеплення для відвідин фестивалів, ресторанів, спортивних закладів, салонів краси тощо.

Тепер більшість обмежень скасовують. Скрізь можна буде ходити без дозвільних санітарних документів. Водночас захисні маски залишаються обов'язковими при авіаперельотах, оскільки авіакомпанії й аеропорти діють відповідно до міжнародних правил, що є обов'язковими в повітряному транспорті.

Разом з тим, як зауважує міністр охорони здоров’я Данії Магнус Хеуніке: "…Навіть якщо ми зараз перебуваємо в сприятливій ситуації, епідемія ще не завершилася, і уряд без коливань застосує швидкі заходи, якщо пандемія знову поставить під загрозу важливі функції в нашому суспільстві".

Згідно з планами уряду, в країні мають й надалі працювати у посиленому режимі центри за моніторингом інфекції та виявлення штамів, окремо – тестові центри. Планується повністю щепити 90% населення та розпочати програму бустерної імунізації для найбільш уразливих груп населення. Іншими словами, тим людям, які перебувають у найбільшій зоні ризику, буде рекомендована третя доза препарату для імунізації.

Фото: EPA/UPG У центрі вакцинації проти Covid-19 в Arena Nord у Фредеріксгавні, Данія, 12 квітня 2021 р.

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Що в Україні

Україну складно порівнювати з Данією, бо якщо б йшлося про вакцинацію шести мільйонів українців, ми б мали схожі із датськими результати. Втім, поговорити про наші темпи вакцинації треба, бо навіть такі країни, як Німеччина та Франція дивляться та аналізують успіхи скандинавського Королівства.

В Україні хоча б одну дозу вакцини отримало всього 5 мільйонів 722 тисячі 212 людей, це приблизно 15% населення, повністю вакциновано трохи більше ніж 4,5 мільйони. Причина - пізній старт вакцинальної кампанії, який в свою чергу пов’язаний з тим, що наш уряд та Міністерство охорони здоров’я запізно почали перемовини з виробниками препаратів для щеплення.

Тож Україна швидко наближається до входження в “жовту зону” карантинних обмежень - спочатку планувалося, що це станеться вже з 13 вересня, але потім уряд вирішив відкласти посилення карантинних заходів на “найближчий час”.

Це означає, що невдовзі на карантин закриються всі школи. Єдина можливість для шкіл працювати у “жовтій зоні” - вакцинувати від коронавірусу не менше як 80% персоналу. Натомість маємо лише 41% вакцинованих освітян в середньому по країні. І ніяких додаткових заходів, направлених на те, щоб збільшити цю цифру, аби уникнути закриття шкіл. На відміну від Данії.