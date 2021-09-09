Лукашенко та Путін домовилися створити єдиний ринок газу

Передбачено також укладення договору про об'єднання ринків нафти та нафтопродуктів, а також договору про єдиний ринок електроенергії.

Москва і Мінськ до грудня 2023 року підпишуть документ про єдиний ринок газу. Про це заявив президент РФ Володимир Путін на спільній прес-конференції з Олександром Лукашенком.

"До 1 грудня 2023 року підписаний документ зі створення об'єднаного ринку газу в рамках Союзної держави", - наводить слова Путіна "Інтерфакс-Україна".

Крім того, передбачено укладення договору про об'єднання ринків нафти та нафтопродуктів, а також договору про єдиний ринок електроенергії.

Зі свого боку Росія збереже ціну на природний газ для Білорусі на 2022 рік на рівні поточного року.

Путін заявив, що в ході переговорів сторони погодили 28 інтеграційних програм.

"Йдеться про 28 так званих союзних програмах, які націлені на уніфікацію законодавства Росії і Білорусі в різних областях економіки, на вирівнювання умов діяльності господарюючих суб'єктів двох країн, побудова єдиних фінансових і енергетичних ринків, транспортного простору, формування та реалізацію загальної промислової і сільськогосподарської політики ", - сказав Путін.

Нагадаємо, напередодні Олександр Лукашенко заявив, що Росія погодилась продати Білорусі велику кількість озброєння: літаки, вертольоти, системи протиповітряної оборони.