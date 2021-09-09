Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
Російський міністр загинув під час навчань в Арктиці
Російський міністр загинув під час навчань в Арктиці
ВР схвалила в першому читанні законопроєкт, що унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво
ВР схвалила в першому читанні законопроєкт, що унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво
Нардепи ухвалили "закон про біткоїн"
Нардепи ухвалили "закон про біткоїн"
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
Матір депутата зі "Слуги народу" за час його роботи в Раді купила дві квартири, будинок і "теслу"
Матір депутата зі "Слуги народу" за час його роботи в Раді купила дві квартири, будинок і "теслу"
Кабмін відклав перехід України у "жовту" зону
Кабмін відклав перехід України у "жовту" зону
"Операцію готували 18 місяців за підтримки США", – СNN випустив розслідування про справу "вагнерівців"
"Операцію готували 18 місяців за підтримки США", – СNN випустив розслідування про справу "вагнерівців"
Яким був Молитовний сніданок 2021
Яким був Молитовний сніданок 2021
ГоловнаСвіт

Польща дозволила українцям в'їзд з туристичною метою

Від карантину звільняються люди з довідками про повний курс щеплення та ті, хто вже перехворів. 

Польща дозволила українцям в'їзд з туристичною метою
Фото: EPA/UPG

Польща з 9 вересня внесла Україну до списку країн, громадянам яких дозволено приїжджати з будь-якою метою, зокрема і туризму.

Від карантину в Польщі звільнені ті, хто має довідку про повний курс вакцинації або перенесення коронавірусу, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу. 

Вакцинація повинна бути зроблена зареєстрованими в ЄС препаратами – Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Jonson&Jonson. 

Термін 10-денного карантину буде скорочено в разі наявності негативного тесту, виконаного не раніше 7–денного періоду з моменту в’їзду на територію Польщі.

Від обов’язку перебування на карантині після перетину зовнішнього кордону ЄС також звільнено водіїв та членів екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, інспекторів морської адміністрації, журналістів та інших осіб, які подорожують з метою роботи чи навчання. 

"За різних умов для українців відкрито кордони 133 країн. Десь треба повний курс вакцинації, десь достатньо негативного ПЛР або тесту на антиген", – зазначив Кулеба. 

Нагадаємо, що переглянути інформацію про відкриті для подорожей країни та умови в'їзду до них можна на сайті МЗС. Після повернення в Україну особи без щеплень хоча б однією дозою мають зареєструватися в додатку "Дій вдома" і відбути самоізоляцію або отримати негативний тест на коронавірус.  

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також