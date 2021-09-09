Польща дозволила українцям в'їзд з туристичною метою

Від карантину звільняються люди з довідками про повний курс щеплення та ті, хто вже перехворів.

Польща з 9 вересня внесла Україну до списку країн, громадянам яких дозволено приїжджати з будь-якою метою, зокрема і туризму.

Від карантину в Польщі звільнені ті, хто має довідку про повний курс вакцинації або перенесення коронавірусу, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу.

Вакцинація повинна бути зроблена зареєстрованими в ЄС препаратами – Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Jonson&Jonson.

Термін 10-денного карантину буде скорочено в разі наявності негативного тесту, виконаного не раніше 7–денного періоду з моменту в’їзду на територію Польщі.

Від обов’язку перебування на карантині після перетину зовнішнього кордону ЄС також звільнено водіїв та членів екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, інспекторів морської адміністрації, журналістів та інших осіб, які подорожують з метою роботи чи навчання.

"За різних умов для українців відкрито кордони 133 країн. Десь треба повний курс вакцинації, десь достатньо негативного ПЛР або тесту на антиген", – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, що переглянути інформацію про відкриті для подорожей країни та умови в'їзду до них можна на сайті МЗС. Після повернення в Україну особи без щеплень хоча б однією дозою мають зареєструватися в додатку "Дій вдома" і відбути самоізоляцію або отримати негативний тест на коронавірус.