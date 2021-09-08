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У МЗС пояснили Росії, що "дружба на танках не будується"

В українському міністерстві здивовані реакцією МЗС РФ на знесення пам’ятника на честь дружби з Москвою.

У МЗС пояснили Росії, що "дружба на танках не будується"
Пам'ятний знаку дружби Києва та Москви
Фото: kp.ua

Реакція Міністерства закордонних справ Російської Федерації на демонтаж пам'ятний знак на честь дружби Києва та Москви у сквері на вулиці Маршала Якубовського викликає здивування.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Поборники історичних зв‘язків досі не зрозуміли, що дружба на танках не будується", - заявив він.

В українському МЗС нагадали, що розв’язана із Москви збройна агресія проти України забрала тисячі українських життів, десятки тисяч людей залишилися зі скаліченими долями, сотні тисяч вимушені жити в умовах перманентної загрози життю і здоров’ю на окупованих територіях. Тож пам’ятний знак, встановлений в 2001 році, не відображає реалій сьогодення.

"Упевнений, що в Києві знайдеться місце для іншого монумента: зафіксувати покаяння Росії за все те горе, яке вона принесла на українську землю. Виправляти історичні помилки ніколи не пізно", - додав Олег Ніколенко.

Як повідомляли, пам’ятний знак у Голосіївському (колишньому Московському) районі столиці України демонтували 6 вересня згідно з рішенням міськради від 8 липня.

Після цього в МЗС Росії заявили, що "нинішній київський режим наполегливо нав'язує населенню України ненависть до всього, що пов'язане або хоча б має відношення до Росії".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка новин
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