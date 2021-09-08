Оксана Продан пропонує вилучити із законопроєкту 5600 пункти про податки на нерухомість та землю

За її словами, ухвалення законопроєкту негативно вплине на добробут і фінансовий стан багатьох українських родин.

"УДАР Віталія Кличка" вимагає виключити із законопроєкту 5600 всі положення, що посилюють податковий тиск на малий і середній бізнес та надають додаткові повноваження податковим органам. Про це заявила народний депутат VII та VIII скликань, представниця "УДАРу" Оксана Продан, повідомляє офіційний сайт партії.

За її словами, ухвалення законопроєкту №5600 негативно вплине на добробут і фінансовий стан багатьох українських родин та призведе до того, що середній клас в Україні не з’явиться ще багато років.

"Президентська монобільшість дуже поспішає ухвалити скандальний законопроєкт №5600. Для цього навіть розробляється спеціальний механізм, який начебто покликаний подолати «законодавчий спам», а насправді має допомогти протягнути скандальний проєкт з мінімальними правками. Якщо це відбудеться, це призведе до суттєвого погіршення матеріального становища малого та середнього бізнесу, а також багатьох українських сімей. Адже цей проєкт, який в команді Зеленського гучно називають «антиахметівським» або «антиолігархічним», насправді посилює фіскальний тиск на дрібне підприємництво, а також на простих громадян. Він спрямований не проти олігархів, як про це заявляють урядовці та провладні депутати, а проти того, щоб українці ставали заможнішими", – зазначає Оксана Продан.

За її словами, обкладання ПДВ угод купівлі-продажу нерухомості та підвищення ПДФО на угоди з продажу квартир, запровадження мінімального податкового зобов’язання для фермерів та розширення бази оподаткування їхнього доходу, надання податківцям права без рішення суду брати в заставу майно платників податку, які оскаржують донараховані суми, – ляже тягарем не на олігархів, а на дрібних підприємців. А зрештою – на всіх споживачів.

В "УДАРі Віталія Кличка" вимагають виключити із законопроєкту №5600 всі положення, що посилюють податковий тиск на малий і середній бізнес та розширюють повноваження податкових органів. І пропонують владі відмовитися від політики посилення фіскального тиску та перейти до стимулюючих заходів: встановити рівні податкові правила та зробити прозорим адміністрування податків, налагодити ефективну роботу Антимонопольного комітету, завершити судову реформу.

"Якщо влада дбає про добробут українців та розвиток економіки, вона має не вигадувати «податки на повітря», необмежено посилюючи фіскальний тиск, а створювати комфортні умови для бізнесу та максимально заохочувати підприємницьку ініціативу", – наголосила Оксана Продан.

Як повідомлялося, 7 вересня відкрилася шоста сесія Верховної Ради IX скликання. Розгляд законопроєкту №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" має розпочатися найближчими тижнями.