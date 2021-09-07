​Арахамія: в уряді плануються три-чотири кадрові заміни

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що в уряді планують змінити трьох-чотирьох міністрів, але відмовився сказати, кого саме.

"Плануються три-чотири заміни кадрові, але ми не будемо їх анонсувати заздалегідь, бо це шкодить роботі того міністерства про яке згадується. Тому що наступного дня після того, як журналісти в заголовках показують, що такий-то міністр вже йде, його після цього вже ніхто не слухає, він фактично не може виконувати свої обов'язки. Не хочеться підставляти міністерство. Тримаємо інтригу", - сказав Арахамія під час спілкування з журналістами в кулуарах Верховної Ради.

За його словами, останні півтора місяці ведуться переговори з потенційними кандидатами на посади міністрів.

"Хочемо пакетно це зробити", - пояснив Арахамія.

Він додав, що знайти заміну міністрам непросто.

"Більшість людей нормальних, яких ми хочемо, відмовляються йти у міністерства. Якщо людина в бізнесі, вона каже: "У мене все добре, заробляю хороші гроші, у мене хороша репутація, в фейсбуку люди лайкають. Щойно я стану чиновником, на ранок я уже погана людина". Декларація ви розумієте, як заповнювати?" - поскаржився Арахамія.

Нагадаємо, що, за даними LB.ua, кадрові зміни в Кабміні можливі в другій половині вересня. У відставку можуть піти міністр оборони, міністра стратегічних галузей промисловості та міністр соціальної політики.