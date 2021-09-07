Прохідний бар'єр у Раду зараз точно подолали б тільки чотири партії, - опитування

Вибори до Верховної Ради, якби вони відбулися зараз, суттєво змінили б її склад.

По-перше, "Слуга народу" втратила б монобільшість. Соціологічне опитування групи "Рейтинг" свідчить, що правляча партія набрала б лише 25,8% голосів виборців, а не 43,2%, як два роки тому.

Крім "Слуги", в парламент пройшли б "Європейська солідарність" Петра Порошенка (14,1%), проросійська "ОПЗЖ" (12,4%) та "Батьківщина" Юлії Тимошенко (10,6%), тоді як "Голос" - ні (1,8%).

Рейтинг інших політичних партій нижчий за прохідний бар'єр.

Певні шанси на його подолання, судячи з опитування, мають "Сила і честь" (4,9%), партія "Наші" (4,7%), партія "Українська стратегія Гройсмана" (4,5%), Радикальна партія Ляшка (4,2%), партія Шарія (3,6%), "УДАР Віталія Кличка" (3,4%) та умовна партія Сергія Притули (3,2%).

Інші партії набрали б менше 3%.

Нагадаємо, що липневе опитування "Рейтинга" давало "Слузі народу" 24,1%, "Євросолідарності" - 14,3%, "Батьківщині" - 12,8%, ОПЗЖ - 12,4%.