Верховна Рада відкрила перше засідання шостої сесії

Верховна Рада відкрила шосту сесію IX скликання, яка триватиме до 21 січня. Сьогодні в порядку денному депутатів – проєкт порядку денного всієї сесії та більше 25 законопроєктів.

У залі зареєструвалися 285 народних депутатів, оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Не буду казати, що сесія буде доленосною, бо будь-яка сесія є важливою для держави... Але ця сесія дещо відрізняється від інших. Ми на екваторі – це фактично половина нашої каденції", – заявив він.

Разумков додав, що парламент ще не зробив достатньо для поліпшення життя людей.

"Щодо пріорітетів – перш за все, непрості виклики стоять перед Україною, маємо сконцентрувати увагу на законах, які зможуть поліпишити соціальні умови існування громадян, забезпечити трудові відносини, і головне – тарифне питання", – зазначив спікер.

Друге питання – економічне зростання. У цьому блоці мають розглядати законопроєкт про локалізацію та про інноваційні парки. Третє – питання бюджету. Парламент сподівається отримати від уряду бюджетний драфт до 15 вересня.

Наступне питання – реформа правової системи, зокрема й судочинства.

Розгляд більшості законопроєктів у другому читанні планується з наступного пленарного тижня, що почнеться 21 вересня. На ньому мають проголосувати проєкти законів про податки (№5600), про олігархів (№5599) та про реформу СБУ (3196-д). Спершу розглядатимуть урядовий законопроєкт про податки і ренти та антиолігархічний проєкт, потім – про Службу безпеки, повідомив учора глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Він також не виключив, що депутати ухвалять регламентні зміни, щоб скоротити розгляд поправок. До прикладу, законопроєкт про олігархів має більше 1200 запропонованих змін і зауважень, а про нове оподаткування – близько 11 000.

Кадрові питання уряду нардепи планують розглянути трохи згодом. За даними джерел LB.ua, у відставку хочуть відправити трьох міністрів: міністра оборони Андрія Тарана, віцепрем'єра, міністра стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та очільницю Міністерства соціальної політики Марину Лазебну.

Спікер парламенту Дмитро Разумков 6 серпня зазначав, що питання відставок міністрів навряд чи вдасться розглянути на найближчому пленарному тижні роботи Ради. Водночас він підтвердив, що відставки можливі, і є міністри, "до яких є запитання".

Під час цієї сесії в парламенті частково дозволили доступ журналістів до кулуарів. Щоправда, нові правила доступу викликали невдоволення в деяких ЗМІ, адже в кулуари другого поверху ВР зможуть потрапити до 40-ка представників медіа, які першими прийдуть та отримають додаткові спецкартки для пропуску. В кулуарах другого поверху журналісти зможуть перебувати лише на певній огородженій території.

Нагадаємо, що п'ята сесія IX скликання була закрита 16 липня. Після цього депутати тричі збиралися в позачерговому режимі: 20 липня – для розблокування підписання законопроєктів про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, реформу Укроборонпрому, ота очищення Вищої ради правосуддя; 23 серпня – для ухвалення звернення до міжнародних організацій щодо посилення співпраці в межах Кримської платформи; 24 серпня – на урочисте засідання з нагоди Дня Незалежності, і пізніше того ж дня – для ухвалення в першому читанні президентського законопроєкту про Великий герб.