Порошенко запропонував п’ять кроків для захисту українців від економічної кризи

На його думку, це пенсії, субсидії, захист військових, лікарів та місцевого самоврядування.

П'ятий президент, лідер партії "Євросолідарність" Петро Порошенко озвучив п'ять головних напрямків підтримки українців на тлі економічної кризи.

На його думку, це пенсії, субсидії, захист військових, лікарів та місцевого самоврядування. Про це Порошенко сказав на погоджувальній раді, зазначили в пресслужбі "ЄС".

"Ми виходимо на дуже серйозні проблеми кризові на початку політичного сезону. Ми отримали 2,7 млрд доларів з боку МВФ як подарунок разом з усім світом. І перед аналізом бюджету я вимагаю, щоб парламент був долучений відповідно до Конституції до розподілу і використання цих коштів", – наголосив Порошенко.

За його словами, пенсіонери найбільше постраждали від кризи.

"Наша пропозиція: за рахунок коштів МВФ – це практика в тому числі окремих європейських країн – виділити тринадцяту пенсію у розмірі мінімальної пенсії всім, хто отримує пенсію нижче середньої", – зазначив політик.

Друга позиція – розглянути і профінансувати додаткове фінансування грошового забезпечення воїнів.

"Третє – субсидії. Розтринькали субсидії, які були заплановані в бюджеті поточного року, і у нас на зимовий сезон домогосподарства залишаються без субсидій. Причому за моєї каденції 7 мільйонів домогосподарство отримували субсидії. Сьогодні рекомендують «продати собачку», щоб погасити тарифи, що зросли утричі. Нам треба негайно внести зміни до Державного бюджету", – заявив Порошенко.

Четверте – кошти мають бути спрямовані на підвищення грошового забезпечення лікарів, забезпечення щепленням, ліками і засобами захисту.

"І п’яте. Я переконаний, що ми не маємо права перекладати тягар відповідальності за збільшені моновладою тарифи на місцеву владу. Ми маємо захистити програму децентралізації, захистити інтереси громад, які сьогодні цього захисту потребують, і в такий спосіб забезпечити захист інтересів людей. Я закликаю об’єднатися всім задля цього. І заслухати відповідних міністрів", – зауважив Петро Порошенко.