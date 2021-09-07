Разумков запропонував Арестовичу стати радником "Талібану"

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков порадив позаштатному раднику глави Офісу президента Олексію Арестовичу поїхати в Афганістан і стати там радником "Талібану".

Так Разумков відреагував на слова Арестовича про те, що афганські біженці "освічені краще, ніж середній українець".

"Обіцяю, що востаннє коментую пана Арестовича... Може тоді поїхати радником чогось у Талібан, якщо вони там більш досвідчені, освічені, і може поділитися своїм досвідом саме там. Думаю, він там буде корисний", - сказав спікер Ради в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

Раніше Арестович в інтерв'ю YouTube-каналу Ukrlife.TV заявив, що Україні не варто побоюватися біженців з Афганістану, яким погодився надати притулок офіційний Київ.

"ЄС закриває Балкани і Італію як зони, через які проникали біженці, а це означає, що вони підуть через Україну в Білорусь і в РФ, і ми до цього вже готуємося... Перший табір з 5 тисяч осіб вже буде тут у нас, з афганських біженців... Треба розуміти, це ж не дикі моджахеди з кинджалами в зубах. Це - освічена публіка, яка пропрацювала з західною коаліцією і знає мови. Часто вона освічена набагато більше, ніж середньостатистичний українець і інтегрована в західне суспільство. З ними проблем не буде, навпаки, ми їх будемо використовувати як перекладачів", - говорив радник.

Нагадаємо, в Україні мешкає приблизно 5 тис. афганців, дві тисячі з них перебувають в країні нелегально або напівлегально. Голова афганської громади в Києві Наїм Мохаммад поскаржився на "дуже погані" умови для біженців в Україні.

Блогер Арестович у жовтні минулого рокубув призначений радником з інформаційної політики Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. У грудні 2020 його було призначено позаштатним радником голови ОП з питань стратегічних комунікацій у сфері оборони.