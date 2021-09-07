Президентський рейтинг Зеленського за місяць підріс до 31%

Президент Володимир Зеленський за останній місяць збільшив свій рейтинг.

Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", яке проводилось 2-4 вересня.

Воно засвідчило, що Зеленський виграв би перший тур президентських виборів, якби вони проводилися найближчим часом, зі значним відривом від найближчих суперників.

Респондентам запропонували список з 12 можливих кандидатів на виборах президента і попросили вказати, за кого б вони проголосували. Серед зазначених кандидатів найбільше голосів отримав би Зеленський, за якого проголосували б 31,1% серед тих, хто визначився з вибором. Для порівняння, у липні за Зеленського готові були проголосувати тільки 27,7% респондентів.

Його найближчі конкуренти набирають від 13,3% (Порошенко) до 9,2% (Тимошенко) серед тих, хто визначився.

Зеленський також зберігає найкращий рівень довіри (50% довіряють, 48% не довіряють) серед українських політиків.

Опитування проводилося серед 2500 респондентів методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка дослідження - не більше 2%.

Нагадаємо, що чергові вибори президента України мають відбутися у 2024 році.