Матір депутата зі "Слуги народу" за час його роботи в Раді купила дві квартири, будинок і "теслу"

70-річна матір депутата від "Слуги народу" Андрія Клочка за останні два роки стала власницею двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто. Ринкова вартість цього майна зараз приблизно 14,5 млн грн, йдеться в сюжеті Bihus.Info.

У серпні 2021 року Наталія Клочко купила дві квартири (на 200 і на 68 кв. м) і нежитлове приміщення (4,5 кв. м) в столичному ЖК "Рів'єра" поблизу метро "Славутич". Середня вартість квадрату в цьому ЖК – 35 тис. грн. Тож нерухомість матері нардепа мала б коштувати близько 9,5 млн. грн.

Перед тим, у квітні 2021-го жінка купила будинок на 150 кв. м під Броварами у селі Перемога, де розташоване знаходиться котеджне містечко Viva Village Town. Подібні будинки продаються там за 1,8 млн гривень.

У 2020-му жінка стала власницею 24 соток в селі Блиставиця, що за 25 км від Києва. Її вартість оцінюється у 2 млн гривень.

Крім того, торік жінка купила авто – Tesla Model X 2016-го року випуску. Ціни та такі машини на вторинному ринку стартують від 1,2 млн грн.

Андрій Клочко до депутатства був приватним підприємцем з основним видом діяльності – торгівля книгами. Дружина і нині займається підприємницькою діяльністю, торік жінка задекларувала понад 3,3 млн доходів.

У коментарі журналістам Bihus.Info Клочко сказав, що він не фінансував купівлю нерухомості матері і порадив звертатися безпосередньо до неї.