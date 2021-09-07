У Києві демонтували пам'ятник дружби з Москвою
У Києві демонтували пам'ятник дружби з Москвою
У Полтаві дівчина поранила з арбалета двох учителів
У Полтаві дівчина поранила з арбалета двох учителів
Як Росія стала Чечнею
Як Росія стала Чечнею
"Слуга народу" відмовилася висувати свого кандидата на виборах мера Харкова
"Слуга народу" відмовилася висувати свого кандидата на виборах мера Харкова
Разумков заперечив можливість перейменування України
Разумков заперечив можливість перейменування України
Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
​РосЗМІ зробили сюжет про те, як постпред президента Трутнєв вбив муху, що літала біля Путіна
​РосЗМІ зробили сюжет про те, як постпред президента Трутнєв вбив муху, що літала біля Путіна
ГоловнаПолітика

Матір депутата зі "Слуги народу" за час його роботи в Раді купила дві квартири, будинок і "теслу"

Загальна вартість придбаного - приблизно 14,5 млн гривень.

Матір депутата зі "Слуги народу" за час його роботи в Раді купила дві квартири, будинок і "теслу"
Фото: facebook.com/andrey.klochko.92

70-річна матір депутата від "Слуги народу" Андрія Клочка за останні два роки стала власницею двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто. Ринкова вартість цього майна зараз приблизно 14,5 млн грн, йдеться в сюжеті Bihus.Info.

У серпні 2021 року Наталія Клочко купила дві квартири (на 200 і на 68 кв. м) і нежитлове приміщення (4,5 кв. м) в столичному ЖК "Рів'єра" поблизу метро "Славутич". Середня вартість квадрату в цьому ЖК – 35 тис. грн. Тож нерухомість матері нардепа мала б коштувати близько 9,5 млн. грн.

Перед тим, у квітні 2021-го жінка купила будинок на 150 кв. м під Броварами у селі Перемога, де розташоване знаходиться котеджне містечко Viva Village Town. Подібні будинки продаються там за 1,8 млн гривень.

У 2020-му жінка стала власницею 24 соток в селі Блиставиця, що за 25 км від Києва. Її вартість оцінюється у 2 млн гривень.

Крім того, торік жінка купила авто – Tesla Model X 2016-го року випуску. Ціни та такі машини на вторинному ринку стартують від 1,2 млн грн.

Андрій Клочко до депутатства був приватним підприємцем з основним видом діяльності – торгівля книгами. Дружина і нині займається підприємницькою діяльністю, торік жінка задекларувала понад 3,3 млн доходів.

У коментарі журналістам Bihus.Info Клочко сказав, що він не фінансував купівлю нерухомості матері і порадив звертатися безпосередньо до неї.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також