Нардеп Кива склав іспит на адвоката

Народний депутат від "Опозиційної платформи за життя" Ілля Кива в січні цього року склав іспит для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні. Інформація про це міститься в реєстрі на сайті Національної асоціації адвокатів України, повідомляє Bihus.Info.

Запис у реєстрі свідчить про те, що Кива Ілля Володимирович складав іспит у Закарпатській обласній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури.

Як зазначає видання, після іспиту кандидат має пройти шість місяців стажування у адвоката з досвідом не менше п’яти років. Особа, яка проходить стажування, повинна виконати план стажування (підготовка процесуальних документів, ознайомлення із чинним законодавством тощо) і підготувати звіт. Потім має зібратися Рада адвокатів регіону та ознайомитися із звітом та затвердити його.

"Теоретично Рада адвокатів Закарпатської області має збиратись у вересні, відповідно, вже скоро стане зрозуміло, чи стане Кива адвокатом. Якщо так - він отримає привілеї, наприклад, його не зможуть обшукати без окремої ухвали і присутності представника Ради адвокатів", - зазначає Bihus.Info.

Нагадаємо, народний депутат Ілля Кива 26 квітня захистив кандидатську дисертацію. Захист роботи під назвою "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)" відбувся у державному Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості.

Журналісти проєкту Bihus.info виявили, що Кива у своїй дисертації вживав вигадані терміни (центрально-фламандська державна управлінська концепція) та неправильно посилався на першоджерела.

Міністерство освіти і науки здійснює перевірку матеріалів щодо надання Іллі Киві ступеня кандидата наук.

Уродженець Полтави Ілля Кива в 2014-2016 роках працював в органах внутрішніх справ і один час очолював департамент протидії наркозлочинності Національної поліції.

До служби в МВС Киву засудили за отримання хабара на посаді заступника начальника управління у справах захисту прав споживачів Полтавської області. Однак у серпні 2014 року суд зняв з нього судимість.

У 2017 році Кива очолив Соціалістичну партію України, а в 2019 році пішов у ОПЗЖ.

В тому ж році його обрали до Верховної Ради за списками цієї партії.