У Києві демонтували пам'ятник дружби з Москвою

У Києві минулого тижня демонтували пам'ятний знак на честь дружби Києва та Москви, який знаходився у сквері на вулиці Маршала Якубовського недалеко від іподрому.

Про це повідомляється на сайті Київради. Демонтаж відбувся згідно з рішенням міськради від 8 липня.

"Нарешті пам’ятник демонтовано, але шкода, що влада зробила це лише після розголосу і привернення уваги громадськості, а не одразу у 2014 році після початку російської агресії, коли усім адекватним людям стало зрозуміло, що дружби з Росією бути не може”, – розповіла кореспондентові LB.ua ініціаторка демонтажу, депутатка Київської міської ради Аліна Михайлова.

Фото: Lb.ua

У Facebook вона додала, що дружба Києва і Москви, "якщо й існувала колись, закінчилась окупацією Севастополя, Донецька і Луганська. Дружба в майбутньому неможлива, допоки Росія не піде геть з кожного сантиметру української землі, не відшкодує кожну копійку збитків і поки президент РФ не вибачиться перед українським народом на колінах. Будь-яка споруда, що прославляє державу-окупанта та виспівує нашу з ним дружбу – це плювок в душу тисяч загиблих українців. Дружби немає. Все, забудьте. І навіть про неї не мрійте".

Фото: Lb.ua

У керівництві міста з нею згодні. "Держава-агресор загрожує збереженню суверенітету України, всупереч мирним угодам. У результаті пам’ятні знаки на честь дружби втратили свій сенс", – заявив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

Пам'ятник було встановлено у серпні 2001 році, коли Голосіївський район ще називався Московським.

До демонтажу

Спершу київська влада відмовилась демонтувати цей пам'ятник, мотивуючи відсутністю порядку демонтажу. Чиновники аргументували це тим, що пам'ятник досі перебуває на балансі комунального підприємства з утримання зелених насаджень Голосіївського району Києва як основний засіб зовнішнього благоустрою з балансовою вартістю 105 500,00 грн.

Але Михайлова повторно винесла це питання на розгляд комісії. Після підтримки комісією Київрада на засіданні 8 липня ухвалила рішення про демонтаж пам'ятника дружби Києва та Москви та передачу його до музею тоталітаризму. Тоді “за” проголосувало 80 депутатів – представники всіх фракцій, крім ОПЗЖ.