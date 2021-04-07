Київська влада відмовляється демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви

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Київська влада поки відмовилася демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви, який розташований у Голосіївському районі Києва.

Про це свідчить відповідь з КМДА депутатці міськради Аліні Михайловій.

Чиновники агрументують відсутність демонтажу тим, що пам'ятник досі знаходиться на балансі комунального підприємства з утримання зелених насаджень Голосіївського району Києва як основний засіб зовнішнього благоустрою з балансовою вартістю 105 500,00 грн.Також серед аргументів зазначають, що станом на сьогодні немає порядку демонтажу пам'ятників з інформацією про міста держави-агресора.

У зверненні зазначається, що Київська міська рада за ініціативою членів громади міста чи поданням депутатів може розглянути питання та ухвалити рішення про демонтаж на честь дружби Києва і Москви.

Окрім того, вказано, що цей пам'ятний знак не належить до переліку об'єктів, які підпадають під декомунізацію.

"Шкода, що замість вирішення питання з демонтажем, чиновник включили бюрократичні механізми, лише для того, щоб нічого не переносити. Для мене дикість, що на сьомому році війни, у нас в столиці стоїть пам'ятник дружби з агресором. Звісно, ми його демонтуємо, але опір чиновників вражає", - зазначила депутатка.

Цей пам'ятник з'явився у парку на вул. Якубовського ще у 2001 році.