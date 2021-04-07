На Донбасі в результаті обстрілу та підриву автомобіля загинули двоє військових (оновлено)
На Донбасі в результаті обстрілу та підриву автомобіля загинули двоє військових (оновлено)
У Феофанії проводили масову вакцинацію від ковіду. У документах вакцинованих вказували як працівників лікарні
У Феофанії проводили масову вакцинацію від ковіду. У документах вакцинованих вказували як працівників лікарні
Україна підписала з Pfizer договір про постачання 10 млн доз вакцин
Україна підписала з Pfizer договір про постачання 10 млн доз вакцин
На Хмельниччині вводять жорсткий карантин з 7 квітня
На Хмельниччині вводять жорсткий карантин з 7 квітня
Можливості медичної системи вичерпано, - Степанов
Можливості медичної системи вичерпано, - Степанов
Эскалация на Донбассе. Российский контекст
Эскалация на Донбассе. Российский контекст
В Дубаї затримали 11 українок, які знімалися оголеними на балконі
В Дубаї затримали 11 українок, які знімалися оголеними на балконі
Лавров заявив, що Україну пора "привести до тями"
Лавров заявив, що Україну пора "привести до тями"
НАБУ затримало брата голови ОАСК Павла Вовка на хабарі (оновлено)
НАБУ затримало брата голови ОАСК Павла Вовка на хабарі (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Київська влада відмовляється демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви

Відмову аргументують відсутністю порядку демонтажу таких пам'ятників.

Фото: kp.ua

Київська влада поки відмовилася демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви, який розташований у Голосіївському районі Києва. 

Про це свідчить відповідь з КМДА депутатці міськради Аліні Михайловій.

Чиновники агрументують відсутність демонтажу тим, що пам'ятник досі знаходиться на балансі комунального підприємства з утримання зелених насаджень Голосіївського району Києва як основний засіб зовнішнього благоустрою з балансовою вартістю 105 500,00 грн.Також серед аргументів зазначають, що станом на сьогодні немає порядку демонтажу пам'ятників з інформацією про міста держави-агресора. 

У зверненні зазначається, що Київська міська рада за ініціативою членів громади міста чи поданням депутатів може розглянути питання та ухвалити рішення про демонтаж на честь дружби Києва і Москви. 

Окрім того, вказано, що цей пам'ятний знак не належить до переліку об'єктів, які підпадають під декомунізацію. 

"Шкода, що замість вирішення питання з демонтажем, чиновник включили бюрократичні механізми, лише для того, щоб нічого не переносити. Для мене дикість, що на сьомому році війни, у нас в столиці стоїть пам'ятник дружби з агресором. Звісно, ми його демонтуємо, але опір чиновників вражає", - зазначила депутатка.

Цей пам'ятник з'явився у парку на вул. Якубовського ще у 2001 році. 

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також