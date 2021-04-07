У тренуванні взяли участь екіпажі бойових вертольотів армійської авіації та військовослужбовці десантно-штурмових військ.

Екіпажі бойових вертольотів армійської авіації та військовослужбовці підрозділів десантно-штурмових військ Збройних Сил України взяли участь у навчаннях з протидії морському десанту умовного противника.

Про це повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ.

Як зазначив командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, українські військові продовжують виконувати завдання на межі з тимчасово окупованою територією Кримського півострова. За його словами, під час проведення заходів бойової підготовки, воїни відпрацьовують питання навченості та злагодженості в умовах максимально наближених до бойових.

"Зокрема, цього тижня, воїни-десантники були підняті по тривозі та здійснили марш в район виконання завдань. Зайнявши плацдарм, десантники приступили до виконання завдань з протидесантної оборони морського узбережжя", - розповів Наєв.

За його словами, десантники провели спільні тренування з відбиття нападу умовного противника.

"Своєю чергою екіпажі вертольотів армійської авіації забезпечили вогневу підтримку десантників та відпрацювали заходи з евакуації поранених з поля бою", - додав Наєв.

Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Він також зазначив, що кожні тренування містять вправи з відпрацьовування надання домедичної допомоги постраждалим військовослужбовцям.

"Правильна та своєчасна евакуація пораненого є запорукою шансів на життя та повноцінне одужання. Тому всі, хто залучені до медичної евакуації мають працювати швидко та злагоджено", - наголосив головнокомандувач.

Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Нагадаємо, 1 квітня військова розвідка заявила про те, що Росія готова до широкомасштабних провокацій, зокрема до наступу вглиб території України. Начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді також повідомив про додаткове розгортання російських сил біля кордону.

Після цього міністр оборони США запевнив, що Сполучені Штати не залишать Україну наодинці у разі ескалації російської агресії. Крім того, посли країн НАТО провели нараду у зв'язку з нарощуванням Росією військ біля українських кордонів. Вони також обговорювали нещодавню ескалацію в зоні бойових дій на сході України.

Докладніше про те, що відбувається на російських кордонах зараз і чим це може загрожувати Україні читайте в матеріалі LB.ua "Якщо завтра – війна?".