Окупанти 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

В результаті обстрілу та підриву авто загинули двоє військових.

Протягом минулої доби, 6 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Невельське противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік населених пунктів Піски та Опитне окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібру, а також з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Кам'янка та Гнутове, російсько-окупаційні війська застосовували у бік позицій українських захисників стрілецьку зброю, автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

В районі відповідальності угруповання "Північ", біля селища Новгородське, збройні формування вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів, а неподалік населених пунктів Золоте-4 та Шуми – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поблизу селища Новотошківське ворог застосовував стрілецьку зброю.

"Внаслідок ворожих обстрілів, один український воїн отримав поранення, несумісні з життям. Ще один військовослужбовець загинув внаслідок підриву. На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факт порушення з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ", - зазначили у штабі.

Станом на 7 годину ранку, 7 квітня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, 6 квітня на Донбасі в результаті обстрілу та підриву автомобіля загинули двоє українських військовослужбовців - старший лейтенант Володимир Шпак та 23-річний солдат Максим Стеблянко.

5 квітня від кульового поранення поблизу Авдіївки на Донеччині загинув військовослужбовець Владислав Мороз із Черкаської області. Його застрелив російський снайпер поблизу населеного пункту Спартак. Ввечері того ж дня біля Золотого-4, на Луганщині, бойовики вбили військового ЗСУ Віктора Гелебранта з Краснокутська.

3 квітня під Шумами на Донеччині підірвався сержант Сергій Сулима з 10-ї гірсько-штурмової бригади, уродженець Луцька.

Через те, що з початку місяця було вбито вже трьох військових, Україна ініціювала екстрене позачергове засідання Тристоронньої контактної групи.