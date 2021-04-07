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Кравчук вважає, що Путін не готовий до широкомасштабної війни

Нова конфронтація "може закінчитися і повним крахом Росії".

Кравчук вважає, що Путін не готовий до широкомасштабної війни
Фото: sng.fm

Керівник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Росія залякує Україну війною, але насправді до неї не готова.

Про це він сказав у ефірі "України 24" ввечері у вівторок.

"На мою думку, попри такі оптимістичні заяви з боку Росії, вона не готова до широкомасштабної війни. Вона має дуже багато проблем внутрішніх, і при всій непередбачуваності їх вождів, залишається страх перед майбутнім. І я думаю, що Путін знає, чим це може завершитися для нього", - сказав він.

Він сказав, що Радянський Союз програв холодну війну і зник з політичної карти світу, і нова конфронтація із Заходом "може закінчитися і повним крахом Росії".

"Я кажу, що правда на стороні України, це перше. І ми вже не ті, що були навіть сім років назад. Я знаю багато друзів, які кажуть: я буду захищати свою землю. Я також кажу, що буду захищати свою землю, незважаючи на вік. Мільйони людей стануть на захист своєї землі, і Росія добре розуміє, що Україна - це не якась маленька держава", - сказав Кравчук.

"Росія лякає, але нас залякати уже нема чим", - заявив він.

При цьому Кравчук підкреслив, що від Росії можна чекати будь-чого.

Нагадаємо, що з березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

За даними команди розслідувачів Conflict Intelligence Team, до кордонів України перекидають деякі частини аж із Сибіру, а у Крим відправили 76-у десантну дивізію із Пскова, яка в 2014 році воювала в Україні.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада та НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації.

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