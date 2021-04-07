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МЗС Росії вважає, що США "нема чого робити в нормандському форматі"

Країна-агресор вкотре виступила проти участі Штатів у переговорах щодо війни. 

МЗС Росії вважає, що США "нема чого робити в нормандському форматі"

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що політика США щодо України "робить неможливим участь Штатів у норманському форматі".

Із відповідною заявою виступив заступник голови російського МЗС Сергія Рябков, пише РБК.

"З тими підходами, які демонструє та застосовує Вашингтон, йому нема чого робити в нормандському форматі", - заявив він. 

Таким чином Росія відповіла на заяву міністра з питань тимчасово окупованих територій, члена української делегації в ТКГ Олексія Резнікова про те, що Сполучені Штати Америки є членом ОБСЄ та підписантом Будапешського меморандуму, тож країна має право стати учасником нормандського формату.

Як відомо, учасницями "нормандської четвірки" є Україна, Німеччина, Франція і Росія. Президент України Володимир Зеленський запропонував розширити нормандський формат за рахунок США ще в 2019 році. У США відповіли, що залучення нових учасників до переговорного процес вимагає згоди всіх лідерів "Нормандської четвірки".

У свою чергу МЗС Франції висловилися за підтримання діалогу з Вашингтоном щодо Донбасу, але категорично проти участі США у "нормандському форматі".

Водночас в РФ заявили, що бажання України залучити США до нормандських переговорів щодо Донбасу нібито можна вважати намаганням відійти від Мінського формату.

Володимир Зеленський зауважив, що не бачить великої проблеми в тому, щоб паралельно з нормандським форматом створити ще один переговорний майданчик, якщо перший не працює.

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