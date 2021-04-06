Президент змінив представника України при Відділенні ООН та інших організаціях у Женеві

Президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Юрія Клименка з посади Постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Відповідний указ №146/2021 оприлюднений на сайті голови держави.

Іншим указом №148/2021 Зеленський призначив на цю посаду Євгенію Філіпенко. Згідно з інформацією на сайті МЗС, перед цим Філіпенко обіймала посаду директора Департаменту міжнародних організацій МЗС України.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський своїми указами від 6 квітня звільнив з займаних посад шістьох українських послів.