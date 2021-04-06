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Президент змінив представника України при Відділенні ООН та інших організаціях у Женеві

Замість Юрія Клименка Україну представлятиме Євгенія Філіпенко, яка доцього обіймала посаду директора Департаменту міжнародних організацій МЗС України.

Президент змінив представника України при Відділенні ООН та інших організаціях у Женеві
Євгенія Філіпенко
Фото: https://50vidsotkiv.org.ua/

Президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Юрія Клименка з посади Постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Відповідний указ №146/2021 оприлюднений на сайті голови держави.

Іншим указом №148/2021 Зеленський призначив на цю посаду Євгенію Філіпенко. Згідно з інформацією на сайті МЗС, перед цим Філіпенко обіймала посаду директора Департаменту міжнародних організацій МЗС України.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський своїми указами від 6 квітня звільнив з займаних посад шістьох українських послів.

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