Рада закликала міжнародну спільноту не визнавати вибори в Держдуму РФ

Верховна Рада підтримала звернення до міжнародних організацій із закликом не визнавати вибори до Державної Думи РФ, які Росія проводить в окупованому Криму і Севастополі, а також із залученням громадян України з окупованої частини Донбасу.

"За" документ проголосували 318 народних депутатів. Проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 28. Участі в голосуванні не брала фракція "Опозиційної платформи - За життя".

Український парламент звернувся до Ради безпеки і Генасамблеї ООН, ОБСЄ, Європейського союзу, НАТО та інших міжнародних організацій, парламентських асамблей, парламентів та урядів із закликом не визнавати легітимність виборів в Держдуму РФ 19 вересня 2021 року і її подальших рішень у разі, якщо голосування відбуватиметься на окупованих територіях.

Також Рада закликала застосувати всі засоби для того, щоб застерегти Росію від проведення виборів в Криму і зробити неможливою участь у голосуванні громадян України, які проживають на окупованій частині Донбасу.

Рада закликала запровадити санкції проти представників влади та окупаційної адміністрації РФ, які залучають українців до участі у виборах до Держдуми.

Нагадаємо, вибори до Держдуми РФ пройдуть 17-19 вересня. Росія дозволяє обиратися депутатам з Криму, який є окупованою українською територією, а також роздає свої паспорти на тимчасово окупованому Донбасі і заявляє, що вони зможуть проголосувати. Наприклад, у Ростовській області від "Єдиної Росії" балотуватиметься колишній ватажок "ДНР" Олександр Бородай. Всього в ОРДЛО, за попередніми даними, проживають близько 1,6 млн жителів, проте точних даних немає.

Навесні 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям ОРДЛО та українцям, що жили в Криму та на Донбасі до весни 2014 року. Пізніше Путін розширив спрощену видачу російських паспортів на весь Донбас.

МЗС України заявило, що російські паспорти, видані мешканцям ОРДЛО, будуть недійсними, і назвало укази Путіна "нікчемними".

Під час виборів до Держдуми РФ 2016 року Верховна Рада України зверталася до міжнародних партнерів не визнавати результати голосування, щоб не легітимізувати захоплення території. Цього року голова МЗС Росії Сергій Лавров на випередження вже сам заявив, що інші держави не визнаватимуть результатів голосування, а Захід "розхитуватиме" ситуацію перед виборами.