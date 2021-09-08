У Києві вакцинували тільки 62% працівників освіти

В "жовтій" зоні, куди рухається Україна, зможуть працювати школи, де вакциновано 80% персоналу.

У Києві станом на 6 вересня вакцинували тільки 62% працівників навчальних закладів.

Про це повідомили агентству РБК-Україна в Департаменті освіти і науки КМДА.

"Станом на 6 вересня 2021 року вакциновано 62% працівників закладів дошкільної, загальної, середньої, позашкільної освіти. З них вакциновано 71% педагогічних працівників", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що уже з 13 вересня Україна може вийти з "зеленої" в "жовту" зону карантину.

У "жовтій" зоні зможуть працювати тільки ті заклади освіти, де вакциновано 80% або більше персоналу (однією чи двома дозами). Іншим доведеться переводити навчальний процес на дистанційку.