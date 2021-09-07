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Зеленський змінив склад Координаційної ради з протидії COVID-19

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зеленський змінив склад Координаційної ради з протидії COVID-19
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вніс зміни до складу Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19.

Відповідний указ №456/2021 від 7 вересня оприлюднений на сайті глави держави.

До персонального складу Координаційної ради уведено міністра інфраструктури Олександра Кубракова, головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна і главу Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Також, згідно з документом, затверджені в персональному складі Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19: головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Крім того, указом виведені з персонального складу Координаційної ради колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, ексміністр охорони здоров'я Ілля Ємець, ексміністр інфраструктури Владислав Криклій, колишній головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент Володимир Зеленський створив Координаційну раду з протидії ковіду 16 березня.

Рада є консультативно-дорадчим органом при президентові. Її мета - моніторинг ситуації і напрацювання пропозицій щодо протидії поширення нової коронавірусної хвороби.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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