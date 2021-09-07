Буковина першою в Україні запустила дашборд із даними про вакцинацію освітян

У Чернівецькій області до роботи в "жовтій" зоні готові тільки 10% шкіл, у самих Чернівцях - жодної.

Буковина першою в Україні запроваджує відкриту інформаційну платформу із даними про вакцинацію освітян від коронавірусної недуги.

Про це під час брифінгу заявив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

"Дашборд уже працює у тестовому режимі. Тут можна знайти школи усіх територіальних громад краю та з’ясувати, скільки відсотків працівників вакцинувалися у кожній із них", - повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

За словами Осачука, в ОДА вирішили зробити ці дані відкритими, бо прагнуть максимальної прозорості у питанні роботи шкіл після виходу області із "зеленої" зони карантину.

Як свідчать оприлюднені у дашборді дані, у Чернівецькій області до роботи в "жовтій" зоні готові тільки 10% шкіл, у самих Чернівцях - жодної.

Нагадаємо, в умовах "жовтого" рівня епідемічної небезпеки очно працюватимуть лише ті заклади освіти, де вакцинувалися мінімум 80% колективу. Решта перейдуть на дистанційне навчання.

Згідно з останніми даними Міносвіти, хоча б одне щеплення від коронавірусу отримали менш ніж 60% працівників освіти. Рівень вакцинації може відрізнятися залежно від регіону, але в міністерстві немає цих даних.