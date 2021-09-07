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Мер Франківська ​заборонив виплачувати матеріальну допомогу невакцинованим

Марцінків також пообіцяв 100 тис. грн першій жінці, котра завагітніє після щеплення від ковіду, але потім перевів це на жарт.

Мер Франківська ​заборонив виплачувати матеріальну допомогу невакцинованим
Руслан Марцінків
Фото: Чернігівська Свобода

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заборонив виплачувати матеріальну допомогу на лікування від COVID-19 невакцинованим мешканцям міста.

Як повідомляє ZAXID.NET, під час оперативної наради 7 вересня Марцінків дав доручення, щоб чиновники перепитували у заявників за допомогою на лікування від ковіду, чи були вони вакциновані перед тим, як захворіли. Загалом від початку року майже 4 тис. мешканців Івано-Франківська отримали матеріальну допомогу для лікування COVID-19.

"Тепер якщо звертаються по матеріальну допомогу, нехай вказують, чи були вакциновані. Якщо людина була вакцинована і захворіла, то одна справа. Але якщо не скористалася цим правом і звертається по допомогу... Коли не було вакцини, то це зрозуміло. Будь ласка, хай тепер це вказують, і від цього буде залежати матеріальна допомога", - пояснив міський голова.

Під час цієї ж наради Марцінків пообіцяв виплатити 100 тис. грн першій жінці, яка завагітніє після того, як вакцинується від коронавірусу. У такий спосіб мер хоче спростувати міф антивакцинаторів, що після щеплення від ковіду жінки стають безплідними.

На своїй сторінці у фейсбуці Марцінків також написав, що дав протокольне доручення керуючому справами Ігореві Шевчуку спостерігати, чи в секретаря міської ради Віктора Синишина "не виростуть роги і копита".

"Він публічно вакцинувався на минулому засіданні виконавчого комітету. А тепер народ хвилюється, в коментарях питають чи все добре", - зазначив мер Івано-Франківська.

Марцінків додав, що, звісно, жартує, "але у сказаному смішного мало".

Нагадаємо, 31 серпня мер Франківська наказав підлеглим вакцинуватися або звільнятися. Щоб усі працівники міської ради вакцинувалися, Марцінків дав два тижні.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка новин
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