Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував посилення карантину в Україні з наступного понеділка, 13 вересня.

"У нас відбулось декілька урядових зустрічей, нарад, які чітко показують: Україна вже сьогодні перевищила індикатори, які можуть перевести країну з "зеленого" рівня епідемічної небезпеки в "жовтий". Ми від Міністерства охорони здоров'я подали відповідне клопотання до Кабінету міністрів України. На цьому тижні комісія ТЕБ та НС, яка розгляне наше звернення. І більше всього, що з наступного понеділка Україна перейде в "жовтий" рівень епідемічної небезпеки", - сказав Ляшко в ефірі "Україна 24".

Додаткові карантинні обмеження в першу чергу стосуватимуться масових заходів.

Він закликав використати останній тиждень "зеленої" зони для активної вакцинації.

"Наразі система охорони здоров'я справляється з кількістю хворих. Середньотижнева кількість госпіталізованих коливається в районі 6-6,5 тис. хворих. Якщо подивитися по ліжках з киснем - 11% ліжок зайнято хворими, але з усіх госпіталізованих 65% потребують кисневої терапії. Це свідчить, що коронавірусна хвороба - не легка, протікає тяжко серед невакцинованих людей. На це треба звертати увагу і не відноситься легковажно до протиепідемічних заходів", - сказав Ляшко.

Міністр підкреслив, що з наступного тижня школи, де частка вакцинованих менша за 80%, будуть змушені перейти на дистанційну форму роботи.

Для "жовтого" рівня вакцинованими вважатимуть і тих, хто отримав тільки першу дозу, і тих, хто отримав дві.

Для "червоного" рівня у ці 80% будуть зараховувати тільки тих, хто матиме два щеплення.

Нагадаємо, що з 17 червня на території України діє "зелений" рівень епідемічної небезпеки, а практично єдиним карантинним обмеженням є необхідність носити маску в приміщеннях і транспорті.

З середини липня в Україні почалось поступове зростання захворюваності на ковід. За останній тиждень було зареєстровано понад 13 тисяч нових випадків хвороби. Це на 37% більше, ніж тиждень тому.

Рівень вакцинації від коронавірусу в Україні - 13,4% від загальної кількості населення.