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Кіра Рудик: Кабмін має врегулювати правила нових локдаунів з огляду на вакциноване населення

"Голос" закликав уряд прозвітувати в парламенті щодо пояснення нових правил локдауну. 

Кіра Рудик: Кабмін має врегулювати правила нових локдаунів з огляду на вакциноване населення
Кіра Рудик
Фото: "Голос"

Черговий локдаун можуть впровадити вже восени, але уряд ніяк не готується до цього: в Кабміні не було жодної серйозної наради на рівні прем'єра щодо можливих карантинних обмежень з чіткими завданнями для міністерств. Про це заявила лідерка партії "Голос" Кіра Рудик.

У пресслужбі політсили заявили, що "Голос" закликає готуватись до локдауну вже і підтримати тих, хто постраждає найбільше, може втратити роботу і власну справу.

"Влада не має заважати вакцинованим українцям працювати та заробляти під час локдауну. І тому уряду потрібно врегулювати правила нових локдаунів з огляду на вакциноване населення. Хоча його кількість і мала через провалену кампанію щеплень", — вважає депутатка.

"Голос" вважає, що уряд повинен: 

  • Дозволити без перепон працювати підприємствам та компаніям, на яких вакциновано більше 80% співробітників.
  • Не зачиняти підприємства та компанії, що обслуговують споживачів — ресторани, кафе, кінотеатри, перукарні, тренажерні зали чи салони краси, і дозволити обслуговувати вакцинованих клієнтів. Принцип "відкриті для вакцинованих" потрібно розповсюдити на культурні та спортивні події.
  • Дозволити будь-яким крамницям, що забезпечують виконання санітарних норм, працювати.
  • Цього тижня прозвітувати у Верховній Раді, де пояснити нові правила локдаунів з огляду на вакцинованих клієнтів та працівників компаній.

"Голос" закликає колег з усіх фракцій та депутатських груп підтримати ці пропозиції.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в листопаді Україна може наблизитися до червоної зони епідеміологічної небезпеки, тоді можуть ввести і локдаун.

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