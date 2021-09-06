Кіра Рудик: Кабмін має врегулювати правила нових локдаунів з огляду на вакциноване населення

Черговий локдаун можуть впровадити вже восени, але уряд ніяк не готується до цього: в Кабміні не було жодної серйозної наради на рівні прем'єра щодо можливих карантинних обмежень з чіткими завданнями для міністерств. Про це заявила лідерка партії "Голос" Кіра Рудик.

У пресслужбі політсили заявили, що "Голос" закликає готуватись до локдауну вже і підтримати тих, хто постраждає найбільше, може втратити роботу і власну справу.

"Влада не має заважати вакцинованим українцям працювати та заробляти під час локдауну. І тому уряду потрібно врегулювати правила нових локдаунів з огляду на вакциноване населення. Хоча його кількість і мала через провалену кампанію щеплень", — вважає депутатка.

"Голос" вважає, що уряд повинен:

Дозволити без перепон працювати підприємствам та компаніям, на яких вакциновано більше 80% співробітників.

Не зачиняти підприємства та компанії, що обслуговують споживачів — ресторани, кафе, кінотеатри, перукарні, тренажерні зали чи салони краси, і дозволити обслуговувати вакцинованих клієнтів. Принцип "відкриті для вакцинованих" потрібно розповсюдити на культурні та спортивні події.

Дозволити будь-яким крамницям, що забезпечують виконання санітарних норм, працювати.

Цього тижня прозвітувати у Верховній Раді, де пояснити нові правила локдаунів з огляду на вакцинованих клієнтів та працівників компаній.

"Голос" закликає колег з усіх фракцій та депутатських груп підтримати ці пропозиції.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в листопаді Україна може наблизитися до червоної зони епідеміологічної небезпеки, тоді можуть ввести і локдаун.