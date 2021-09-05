ГО “Родини Небесної Сотні” вимагає негайного звільнення судді Печерського райсуду Світлани Волкової

Серед вимог є також поновлення кримінального провадження щодо її ролі у рятуванні вбивць Майданівців.

Громадська організація “Родини Небесної Сотні” вимагає звільнення судді Печерського райсуду Світлани Волкової.

Про це йдеться на Facebook-сторінці ГО.

“Судове свавілля судді Печерського суду міста Києва Світлани Волкової, яка відпустила вбивцю Героїв Небесної Сотні, а зараз відправила за грати бойового генерала Ігора Павловського та виробничника Шандру, викликає у нас, родин Героїв Небесної Сотні, гнів та обурення.

Ми добре пам’ятаємо той день, 19 вересня 2014 року, коли її рішенням було випущено на волю вбивцю наших рідних і близьких - фігуранта справи про розстріл 48 активістів Майдану, командира так званої чорної роти “Беркуту” Дмитра Садовника. Це дало йому змогу втекти до країни-агресора – Російської Федерації, і тим самим уникнути правосуддя і суттєво завадити притягненню до відповідальності його поплічників”, – йдеться у повідомленні.

Родичі загиблих активістів нагадують, що суддю Волкову 2016 року було звільнено з посади і проти неї розпочато кримінальне провадження, однак з приходом до влади Зеленського восени 2019 року її поновили на роботі.

“Зараз вона чинить “кривосуддя”, переслідуючи патріотів в інтересах Офісу Президента України і діячів часів режиму Януковича. І справа Павловського та Шандри - не єдина в її “доробку”, – додали вони.

У ГО зазначили, що у січні 2020 року “Світлана Волкова ухвалила скандальне рішення про те, ніби заступник глави Адміністрації Президента часів Януковича, українофоб Андрій Портнов, п’ять попередніх років жив в Україні – хоча в Україні його не було”.

“Кривосуддя Волкової ми ставимо в один ряд із включенням до списків обміну, передачі іншим країнам беркутівців, підозрюваних у вчиненні злочинів під час Революції Гідності, щодо яких не було винесено судових вироків; повернення до країни та популяризацію в медійному просторі українофобів О.Лукаш, А.Портнова та інших; відверте переслідування правоохоронними органами волонтерів та громадських діячів.

Використання таких суддів демонструє реальне ставлення Зеленського та його “Слуг народу” до цінностей і здобутків Революції Гідності, до всіх тих, хто вже сьомий рік протистоїть збройній агресії Російської Федерації на Сході України”, – йдеться у заяві.

“Родини Небесної Сотні” вимагають надання правової оцінки діям судді і негайного звільнення її від посади, а також поновлення кримінального провадження щодо її ролі у рятуванні вбивць Майданівців.

“Вимагаємо скасування неправосудних, абсурдних рішень щодо ветеранів війни з російським агресором, волонтерів, виробничників, які підтримували нашу армію. Вимагаємо притягнення до відповідальності служителів режиму Януковича, які чинили злочини проти протестуючих на Майдані і покривали ці злочини”, – зазначено у повідомленні.