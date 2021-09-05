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ГО “Родини Небесної Сотні” вимагає негайного звільнення судді Печерського райсуду Світлани Волкової

Серед вимог є також поновлення кримінального провадження щодо її ролі у рятуванні вбивць Майданівців.

ГО “Родини Небесної Сотні” вимагає негайного звільнення судді Печерського райсуду Світлани Волкової

Громадська організація “Родини Небесної Сотні” вимагає звільнення судді Печерського райсуду Світлани Волкової.

Про це йдеться на Facebook-сторінці ГО.

“Судове свавілля судді Печерського суду міста Києва Світлани Волкової, яка відпустила вбивцю Героїв Небесної Сотні, а зараз відправила за грати бойового генерала Ігора Павловського та виробничника Шандру, викликає у нас, родин Героїв Небесної Сотні, гнів та обурення.

Ми добре пам’ятаємо той день, 19 вересня 2014 року, коли її рішенням було випущено на волю вбивцю наших рідних і близьких - фігуранта справи про розстріл 48 активістів Майдану, командира так званої чорної роти “Беркуту” Дмитра Садовника. Це дало йому змогу втекти до країни-агресора – Російської Федерації, і тим самим уникнути правосуддя і суттєво завадити притягненню до відповідальності його поплічників”, – йдеться у повідомленні.

Родичі загиблих активістів нагадують, що суддю Волкову 2016 року було звільнено з посади і проти неї розпочато кримінальне провадження, однак з приходом до влади Зеленського восени 2019 року її поновили на роботі.

“Зараз вона чинить “кривосуддя”, переслідуючи патріотів в інтересах Офісу Президента України і діячів часів режиму Януковича. І справа Павловського та Шандри - не єдина в її “доробку”, – додали вони.

У ГО зазначили, що у січні 2020 року “Світлана Волкова ухвалила скандальне рішення про те, ніби заступник глави Адміністрації Президента часів Януковича, українофоб Андрій Портнов, п’ять попередніх років жив в Україні – хоча в Україні його не було”.

“Кривосуддя Волкової ми ставимо в один ряд із включенням до списків обміну, передачі іншим країнам беркутівців, підозрюваних у вчиненні злочинів під час Революції Гідності, щодо яких не було винесено судових вироків; повернення до країни та популяризацію в медійному просторі українофобів О.Лукаш, А.Портнова та інших; відверте переслідування правоохоронними органами волонтерів та громадських діячів.

Використання таких суддів демонструє реальне ставлення Зеленського та його “Слуг народу” до цінностей і здобутків Революції Гідності, до всіх тих, хто вже сьомий рік протистоїть збройній агресії Російської Федерації на Сході України”, – йдеться у заяві.

“Родини Небесної Сотні” вимагають надання правової оцінки діям судді і негайного звільнення її від посади, а також поновлення кримінального провадження щодо її ролі у рятуванні вбивць Майданівців.

“Вимагаємо скасування неправосудних, абсурдних рішень щодо ветеранів війни з російським агресором, волонтерів, виробничників, які підтримували нашу армію. Вимагаємо притягнення до відповідальності служителів режиму Януковича, які чинили злочини проти протестуючих на Майдані і покривали ці злочини”, – зазначено у повідомленні.

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