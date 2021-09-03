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На Будинку профспілок у Києві з'явилась реклама Мураєва і каналу "Наш"

Банер провисів кілька годин, після чого його зняли.

На Будинку профспілок на Майдані Незалежності в Києві 3 вересня вивісили банер із зображенням колишнього депутата Верховної Ради Євгенія Мураєва та його телеканалу "Наш", повідомляє "Радіо Свобода".

На банері також був напис "Тут наша земля" на тлі карти України.

Реклама провисіла кілька годин, після чого її зняли, повідомив журналіст Станіслав Козлюк.

Фото: Радіо Свобода

Кілька днів тому Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повідомила, що подає позов до суду про анулювання ліцензії телеканалу "Наш" через мову ворожнечі та "скабєєвщину" в його ефірі.

Власник телеканалу "Наш" Євгеній Мураєв є лідером політичної партії "Наші".

Нагадаємо, що кілька років тому рекламний банер Vodafone на Будинку профспілок призвів до неабиякого скандалу з втручанням мерії та уряду. Мобільний оператор був змушений відмовитися від своєї ідеї, і замість реклами на Будинку профспілок з'явився банер нейтрального змісту, що закривав фасад до завершення реставрації.

Будинок профспілок був штабом мітингувальників під час Революції гідності. В найгарячіші дні протестів у будинку сталася пожежа, під час якої загинули двоє людей.

Будинок майже повністю згорів, і на його реставрацію знадобилося чотири роки. Приватний інвестор, який фінансував ремонт, отримав у власність третину будівлі.

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