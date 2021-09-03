Путін заявив, що хоче нормалізації з Україною, але націоналісти заважають

Президент Росії Володимир Путін заявив, що хоче нормалізації стосунків з Україною, але цьому заважають націоналісти та політики, які нібито виконують їх забаганки.

Про це він сказав під час виступу на Східному економічному форумі у Владивостоці.

"Та ситуація, в якій ми сьогодні знаходимося, є абсолютно ненормальною та неприродною. Рано чи пізніше, - а краще, щоб це сталося рано, - ми у повноформатному масштабі відновимо наші стосунки з Україною", - сказав Путін.

Він вважає, що нормалізації відносин заважають націоналісти та політики, які обманюють своїх виборців.

"На практиці все відбувається все навпаки. Не одне покоління українських політиків приходить до влади з лозунгами відновлення стосунків з Росією, вирішення всіх питань, що накопичились за останні роки, а потім безпардонно обманюють своїх виборців і розвертають свою політику в зовсім іншому напрямку. І відбувається це під тиском крайніх націоналістів. Таке враження, що обрані лідери починають побоюватися цією частини українського суспільства і роблять все, щоб задовольнити їхні амбіції", - сказав Путін.

Нагадаємо, що стосунки між Росією та Україною зіпсувалися після того, як РФ окупувала Крим та розв'язала війну на Донбасі, що триває уже восьмий рік.