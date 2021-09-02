Суд продовжив домашній арешт Медведчука на два місяці

Печерський районний суд Києва продовжив домашній арешт народного депутата Віктора Медведчука.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію суду.

"Клопотання задовольнити... продовжити запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 31.10 2021 року", - йдеться в рішенні суду.

Медведчука підозрюють у державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни. Йому грозить від 12 років в'язниці до довічного.

Серед висунутих йому звинувачень: замах на розкрадання природних ресурсів, передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю, антиукраїнська діяльність.

Захист Медведчука на початку засідання надав суду матеріали про порушення підслідності, неприпустимість доказів, а також відсутність необхідності запобіжного заходу у зв'язку із завершенням досудового розслідування.

Представник обвинувачення, своєю чергою, нагадав, що 20 серпня 2021 року досудове розслідування в кримінальному провадженні про держзраду і замах на розграбування національних цінностей було завершено, а 7 вересня закінчується термін дії запобіжного заходу Медведчуку.

"Ризик впливу на свідків є і на стадії судового розгляду", - зазначив представник прокуратури, обґрунтовуючи необхідність продовження домашнього арешту до 7 листопада 2021 року.

Нагадаємо, народним депутатам ОПЗЖ Вікторові Медведчуку і Тарасові Козаку 11 травня було повідомлено про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму. За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором.

За даними слідства, у 2015 році Медведчук вступив у попередню змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря (морська економічна зона України, тимчасово окупована РФ). Ще один епізод кримінального провадження стосується передачі спеціальним службам РФ відомостей, що містять державну таємницю. Третій епізод незаконної діяльності – проведення підривної діяльності проти України, зокрема в контексті розробки антиукраїнського проєкту "Промінь".

Медведчук 12 травня прибув в Офіс генпрокурора, ознайомився з копією висуненої йому підозри і заявив, що переховуватися від слідства не має наміру, а підозри є політично мотивованими. Наразі він перебуває під домашнім арештом. Медведчук подавав скаргу, однак 30 липня Апеляційний суд залишив домашній арешт у силі.

Козак, за даними правоохоронних органів, перебуває в РФ. Водночас, за інформацією Медведчука, Козак перебуває на території Білорусі, де проходить лікування. Козака оголошено в розшук, є рішення суду на його затримання для обрання запобіжного заходу.

20 серпня Венедіктова повідомила про завершення слідства проти Медведчука і Козака.