У центрі уваги першої дискусії – результати очікуваної зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом.

О 16:00 розпочался пряма трансляція Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну». Форум розпочинає новий сезон онлайн-дискусій за участю українських і світових політиків, дипломатів та експертів.

У центрі уваги першої дискусії – результати очікуваної зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом, яка відбулася 1 вересня.

Яким є значення візиту Володимира Зеленського до Білого Дому?

Які результати переговорів двох президентів і як виглядають перспективи українсько-американських відносин?

Яким є міжнародний контекст саміту України і США і як вплинуть на нашу безпеку домовленості Сполучених Штатів і Німеччини та події в Афганістані?

Ці та інші питання обговорять відомі українські та іноземні учасники:

Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр у 2014-16 роках; Александр Вершбоу, Заступник Генерального секретаря НАТО у 2012-16 роках; Віола фон Крамон, депутатка Європейського парламенту; Джон Гербст, Посол США в Україні у 2003-06 роках; Віталій Портников, журналіст; Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

Дискусія транслюється з 16:00 до 17:00 на таких ресурсах:

YouTube Фонду «Відкрий Україну»;

Facebook Арсенія Яценюка;

Facebook КБФ;

Сайті КБФ.

Київський Безпековий Форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році.