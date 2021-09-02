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Зустріч у Білому Домі: результати і перспективи. Трансляція Київського Безпекового Форуму

У центрі уваги першої дискусії – результати очікуваної зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом. 

О 16:00 розпочался пряма трансляція Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну». Форум розпочинає новий сезон онлайн-дискусій за участю українських і світових політиків, дипломатів та експертів.

У центрі уваги першої дискусії – результати очікуваної зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом, яка відбулася 1 вересня.

  • Яким є значення візиту Володимира Зеленського до Білого Дому?
  • Які результати переговорів двох президентів і як виглядають перспективи українсько-американських відносин?
  • Яким є міжнародний контекст саміту України і США і як вплинуть на нашу безпеку домовленості Сполучених Штатів і Німеччини та події в Афганістані?

Ці та інші питання обговорять відомі українські та іноземні учасники:

  1. Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр у 2014-16 роках;
  2. Александр Вершбоу, Заступник Генерального секретаря НАТО у 2012-16 роках;
  3. Віола фон Крамон, депутатка Європейського парламенту;
  4. Джон Гербст, Посол США в Україні у 2003-06 роках;
  5. Віталій Портников, журналіст;
  6. Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

Дискусія транслюється з 16:00 до 17:00 на таких ресурсах:

YouTube Фонду «Відкрий Україну»;

Facebook Арсенія Яценюка;

Facebook КБФ;

Сайті КБФ.

Київський Безпековий Форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році.

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