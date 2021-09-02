У центрі уваги першої дискусії – результати очікуваної зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом, яка відбулася 1 вересня.
- Яким є значення візиту Володимира Зеленського до Білого Дому?
- Які результати переговорів двох президентів і як виглядають перспективи українсько-американських відносин?
- Яким є міжнародний контекст саміту України і США і як вплинуть на нашу безпеку домовленості Сполучених Штатів і Німеччини та події в Афганістані?
Ці та інші питання обговорять відомі українські та іноземні учасники:
- Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр у 2014-16 роках;
- Александр Вершбоу, Заступник Генерального секретаря НАТО у 2012-16 роках;
- Віола фон Крамон, депутатка Європейського парламенту;
- Джон Гербст, Посол США в Україні у 2003-06 роках;
- Віталій Портников, журналіст;
- Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.
Дискусія транслюється з 16:00 до 17:00 на таких ресурсах:
YouTube Фонду «Відкрий Україну»;
Київський Безпековий Форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році.